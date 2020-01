Gigaset GS195 LS – nowy smartfon dla seniorów. Uproszczony interfejs, funkcje alarmowe, powiększona klawiatura...

Gigaset wprowadził na rynek nowy smartfon GS195 LS przystosowany do potrzeb i wymagań seniorów. Informacje prezentowane są na dużym wyświetlaczu o wysokim kontraście. Całość uzupełnia specjalnie opracowany interfejs, który ułatwia obsługę smartfonu.

Seniorzy coraz częściej chcą korzystać z nowych technologii, choćby po to, by mieć łatwiejszy kontakt z rodziną, obejrzeć zdjęcia wnuków lub też… odebrać e-receptę. Jednak mnogość funkcji i ustawień w dzisiejszych smartfonach często dla babć i dziadków stanowi barierę nie do przejścia. Z myślą o tym Gigaset stworzył smartfon GS195 LS.

Zobacz: Nokia 2.3 już w Polsce. Kupisz ją między innymi w T-Mobile

Zobacz: Telefon współzałożyciela CD Projekt wejdzie na rynek w tym roku. Mudita Pure ma przywrócić równowagę

Gigaset GS195 LS wyposażony jest w duży ekran 6,18 cala o rozdzielczości Full HD+. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 9.0, który uzupełniono o uproszczony panel sterowania. Interfejs charakteryzują duże ikony i prosta struktura menu. Na ekranie startowym można indywidualnie ustawić maksymalnie dziesięć funkcji – przykładowo – telefon, kontakty, aparat, galeria, wiadomości SMS. Funkcje telefonu i zarządzania kontaktami ułatwiają duża czcionka, powiększona klawiatury i duże pola wyboru.

Gigaset GS195 LS oferuje dźwięk HD, zapewniający znacznie wyższą jakość głosu oraz lepsze tłumienie szumów tła i zakłóceń. Zdjęcia można wykonać aparatem 13 Mpix, a połączyć się z internetem przez LTE.

Do dyspozycji użytkownika jest także przycisk awaryjny, który pomaga szybko wezwać pomoc. Producent przygotował także funkcję alarmowej wiadomości SMS. Po jej uruchomieniu wstępnie sformułowana informacja wraz z bieżącą lokalizacją jest automatycznie wysyłana do wszystkich zapisanych kontaktów alarmowych.

Zobacz: Galaxy Fold 2, Galaxy Bloom, a może Galaxy Z Flip?

Zobacz: Xiaomi Pocophone F2 coraz bliżej

W zestawie ze smartfonem znajduje się magnetyczny kabel USB typu C, który ułatwia szybkie podłączenie ładowarki. Akumulator 4000 mAh, według zapewnień producenta, pozwoli na 650 godzin pracy telefonu w trybie czuwania i do 19 godzin rozmów.

Gigaset GS195 LS jest produkowany w Niemczech i trafił już do sprzedaży na tamtejszym rynku. Firma rozważa jego dystrybucję także w Polsce.

Zobacz: Gigaset GX290 - smartfon odporny na ekstremalne wyzwania

Zobacz: Gigaset GS110 - tani telefon z Androidem Go dla początkujących użytkowników