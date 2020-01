Telefon współzałożyciela CD Projekt wejdzie na rynek w tym roku. Mudita Pure ma przywrócić równowagę

Współzałożyciel CD Projekt – studia wydającego gry z serii „Wiedźmin” i szykujące właśnie „Cyberpunk 2077” – ma nową misję. Michał Kiciński chce przywrócić równowagę w życiu użytkowników smartfonów i zadbać o zdrowie. Owocem jest minimalistyczny telefon Mudita Pure, który już w tym roku trafi na rynek.

Firma Mudita ma za sobą bardzo dobry rok. Dzięki skutecznej zbiórce na Kickstatrerze jest już o krok od uruchomienia sprzedaży telefonów Mudita Pure. Projekt zebrał 262 tys. dolarów, czyli ponad milion złotych. Nie było łatwo wybić się spośród setek elektronicznych gadżetów, ale wizja Kicińskiego przemówiła do wielu osób.

Mudita Pure – nowoczesne podejście do klasycznego telefonu

Pierwszy projekt firmy Mudita to telefon Mudita Pure. Jego podstawowym założeniem jest uważne korzystanie z nowoczesnej techniki. Telefon został celowo ograniczony funkcjonalnie, by nie domagać się naszej uwagi, a ekran nie będzie przyciągać wzroku. To idealny telefon dla osób, które chcą zwolnić, pobyć offline, być może pozbyć się nałogu, ale jednak nie odcinać się zupełnie od świata.

Ponadto telefon Mudita Pure ma być zdrowy. Jego opatentowana antena gwarantuje bardzo niski współczynnik SAR (ilości energii fal radiowych, pochłanianej przez ciało człowieka podczas korzystania z telefonu) – zaledwie 0,08 W/kg. To prawdopodobnie najmniej „promieniujący” telefon, jaki wejdzie na rynek w 2020 roku.

Poza tym Mudita Pure dostanie ekran E Ink o przekątnej 2,84 cala i rozdzielczości 600 x 480 px z ciepłym podświetleniem, które nie będzie męczyć wzroku. Jego wielopasmowy moduł GSM ma umożliwić korzystanie z sieci komórkowych w dowolnym miejscu na świecie. Telefon może udostępniać połączenie z internetem innym urządzeniom, ale sam nie ma przeglądarki, gier ani klientów mediów społecznościowych.

Aplikacje stanowią niezbędne minimum: książka adresowa, kalendarz, odtwarzacz muzyki (MP3, WAV, FLAC), budzik, kalkulator, notes i minutnik do medytacji – to w zasadzie wszystko. Ponadto fizyczny przełącznik pozwala całkowicie wyciszyć telefon, a akumulator o pojemności 1900 mAh zapewni nawet 2 tygodnie działania bez ładowania. Telefon ma Bluetooth 4.2, jack 3,5 mm na słuchawki, głośnik firmy Harman i wbudowaną latarkę.

W podsumowaniu roku firma Mudita zapowiedziała, że w pierwszej kolejności wprowadzi swoje telefony na rynek amerykański. Mieszkańcy innych krajów mogą kupić telefon w przedsprzedaży za pośrednictwem Indiegogo. Drugi w kolejce jest budzik Mudita Bell, nad którym aktualnie pracuje firma.

Źródło zdjęć: Mudita

Źródło tekstu: Mudita