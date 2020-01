Nokia 2.3 już w Polsce. Kupisz ją między innymi w T-Mobile

Nokia 2.3 jest już na półkach polskich sklepów i w salonach T-Mobile. Nad Wisłą można ją kupić w kolorze grafitowym i zielonym – złota, widoczna na grafikach promocyjnych, na razie nie będzie dostępna.

Start sprzedaży Nokii 2.3 potwierdził, że smartfon ten jest w Polsce nieco za drogi. Na podstawie rosyjskiej ceny 7990 rubli zakładaliśmy, że Nokia 2.3 będzie kosztowała około 489 zł. W krajach posługujących się euro można ją kupić za 109 €, czyli 462 zł (poniedziałkowy kurs). W sobotę model ten pojawił się w sklepie x-kom w cenie 549 zł. Do konkurentów, w tym do oferty T-Mobile, trafił z identyczną metką. Pozostaje mieć nadzieję, że szybko potanieje.

Sztuczna inteligencja oszczędza energię i robi zdjęcia

W Polsce można kupić Nokię 2.3 z 2 GB RAM-u i 32 GB pamięci na dane. Jej ekran IPS LCD ma przekątną 6,2 cala i rozdzielczość HD+ (720 × 1520 pikseli). Akumulator o pojemności 4000 mAh ma pozwolić na 2 dni pracy z dala od ładowarki. Ma w tym pomóc model maszynowego uczenia, który nauczy się twojego sposobu korzystania ze smartfonu i będzie oszczędzać energię na tej podstawie. Przykład? Jeśli sztuczna inteligencja nauczy się, że kładziesz się spać o północy i wstajesz o 7:30, będzie w tych godzinach wyłączać działania w tle, z których i tak nie skorzystasz. Oczywiście w tej cenie nie mamy co liczyć na szybkie ładowanie. Smartfon dostał tylko gniazdo microUSB 2.0 z USB on-the-go.

Sztuczna inteligencja pomoże też przy robieniu zdjęć, choć po aparacie Nokii 2.3 nie możemy oczekiwać jakości znanej z flagowców. Smartfon dostał podwójny aparat główny z matrycami 13 Mpix i 2 Mpix. Oprogramowanie aparatu zyskało przydatną funkcję podpowiadania najlepszego ujęcia z kilku zarejestrowanych przed i po dotknięciu spustu migawki. W praktyce oznacza to koniec z portretami, na których ktoś zamknął oczy. A skoro już o tym mowa, Nokia 2.3 ma także tryb portretowy z symulacją rozmycia tła (bokeh) i poprawiony tryb nocny. Przedni aparat z matrycą 5 Mpix ma jeden obiektyw, ale korzysta z dodatkowego sensora głębi.

Nokia 2.3 ma też radio FM – moduł coraz rzadziej spotykany w smartfonach z wyższej półki – oraz gniazdo na kartę microSD i dwa gniazda nano-SIM. Jest relatywnie ciężki, waży 189 gramów. W środku znajdziemy SoC Mediatek MT6761 Helio A22, wykonany w litografii 12 nm, złożony z 4 rdzeni Cortex-A53 (2.0 GHz) – ten sam, co w Nokii 2.2. Pod względem wydajności Nokia 2.3 będzie porównywalna do Neffosa C9 Max, Krüger & Matz DRIVE 6 i Huawei Y6.

Nokia 2.3 dostanie Androida 10

Nokia 2.3 jest sprzedawana z „odchudzonym” Androidem 9 Go, ale jest gotowa do aktualizacji do Androida 10 Go. Smartfon ma też osobny przycisk do uruchamiania Asystenta Google, co w Polsce nie zawsze ma sens. Do odblokowania można wykorzystać rozpoznawanie twarzy.

HMD Global obiecuje, że będziemy co miesiąc dostawać poprawki bezpieczeństwa przez 3 lata. Biorąc pod uwagę, że premiera Nokii 2.3 miała miejsce w grudniu 2019, przypuszczam, że pierwsza łatka zostanie wydana w styczniu 2020, a ostatnia w grudniu 2023. Aktualizacje systemu Android Go będą dla niej dostępne przez najbliższe dwa lata.

Źródło zdjęć: HMD Global

Źródło tekstu: Arskom, HMD Global