Xiaomi Pocophone F2 coraz bliżej

​ ​ Xiaomi Pocophone F2 jest już coraz bliżej. Chińczycy zarejestrowali już oficjalny znak towarowy dla swojego nadchodzącego telefonu.

Do tej pory o tym, że Xiaomi Pocophone F2 na pewno się pojawi wiedzieliśmy tylko dzięki Alvinowi Tse z zarządu firmy, który wspomniał, że możemy się go spodziewać właśnie w 2020 roku. Teraz mamy jednak o wiele lepszy dowód na to, że telefon już niedługo pojawi się na rynku. Xiaomi zarejestrował właśnie oficjalny znak towarowy Poco F2.

Właśnie tak smartfon będzie się nazywać na rynku indyjskim. Cała reszta świata będzie go znała jako Pocophone F2. Dokładnie tak było też w przypadku modelu F1. W tamtym przypadku znak towarowy zarejestrowany tuż przed premierą, możliwe więc, że nie zostało już wiele czasu.

Źródło tekstu: gsmarena, wł