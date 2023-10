Oukitel WP30 Pro: bardzo szybki pancerniak z bezsensownym dodatkiem

Firma Oukitel przedstawiła nowy pancerny smartfon – WP30 Pro. Jak na tę klasę sprzętu, telefon kusi niezłą specyfikacją, odstrasza jednak dziwacznym dodatkiem.

Oukitel WP30 Pro będzie miał swoją światową premierę 11 listopada, ale już teraz firma przedstawiła wygląd i wszystkie szczegóły telefonu. Urządzenie zapowiada się dość interesująco, a jego specyfikacja w kilku punktach przewyższa dostępne na rynku pancerniaki.

Obudowa modelu Oukitel WP30 Pro bardzo przypomina zeszłoroczny telefon Oukitel WP21. O ile plecki z włókna węglowego to całkiem fajny element, to już ekranik OLED z wyświetlanym tam zegarkiem psuje cały efekt i stawia pod znakiem zapytania niezawodność i wytrzymałość telefonu podczas pracy w trudnych warunkach. Dodatkowe ekrany w pancerniakach to dziwaczna moda, którą zapoczątkowała firma Doogee, a później podchwycił Oukitel. W modelu WP21 wyświetlacz był okrągły, za to w nowym Oukitelu WP30 Pro ma kształt prostokąta ze ściętymi rogami. Po bokach umieszczone są obiektywy aparatów. Całość nie tylko wygląda kuriozalnie, ale też w ekstremalnych warunkach może okazać się niepraktyczna – jeden upadek na beton i po zabawie.

Oukitel WP30 Pro z rekordem pancerniaków w AnTuTu

Poza tym jednak Oukitel WP30 Pro ma parę atutów. Niekoniecznie jest to wyświetlacz IPS, który ma sporą przekątną 6,78 cala, rozdzielczość Full HD+ (1080 x 2460) i odświeżanie 120 Hz – to przyzwoite parametry – ale też niewielką jasność 430 nitów.

Bardziej obiecujący jest za to wybór układu SoC – Dimensity 8050 o taktowaniu do 3 GHz. Jak dotąd pancerne telefony z 5G wyposażane były w starsze układy Mediateka jak Dimensity 900, o niskiej wydajności. Do tego Oukitel WP30 Pro otrzymał 12 GB pamięci RAM LPDDR4x i 512 GB pamięci wewnętrznej, niestety w starym standardzie UFS 3.1.

Producent chwali się wynikami, jakie osiąga Oukitel WP30 Pro. W AnTuTu smartfon ma wyciągać ponad 820 tys. punktów, czyli o wiele więcej niż inne pancerniaki.

Smartfon zapewnia łączność 5G, Dual SIM, ma też funkcję eSIM. Został także wyposażony w Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC z płatnościami Google oraz pozycjonowanie GPS (L1 L5), GLONASS, Beidou i Galileo.

Obiecujący jest także akumulator – ma pojemność 11 000 mAh i można go ładować z rekordową jak na pancerne telefony mocą 120 W. Producent chwali się, że bateria po 15 minutach ładowania odzyska 50% energii.

Oukitel WP30 Pro może okazać się też całkiem sprawny pod względem fotograficznym. Główny aparat wykorzystuje sensor 108 Mpix (matryca Samsunga), towarzyszy mu aparat noktowizyjny Night Vision z sensorem Sony 20 Mpix oraz aparat makro 5 Mpix. W trybie kamery można nagrywać wideo 4K.

Wszystkim zarządza Android 13.

Obudowa telefonu zapewnia wytrzymałość IP68/IP69K i MIL-STD-810G. Jest też niestety dość gruba – ma 19 mm. Masy urządzenia producent nie ujawnił, ale można się spodziewać, że będzie to około 500 g.

Oukitel WP30 Pro jest już na AliExpress z ceną 2628 zł, jednak zgodnie z logiką „globalnych premier” chińskich producentów pancerniaków 11 listopada zobaczymy niższą, bardziej przystępną kwotę.

Źródło zdjęć: Oukitel