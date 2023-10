Ulefone Armor Pad 2: pancerny tablet z LTE i baterią 18 600 mAh

Ulefone Armor Pad 2 to nowy pancerny smartfon producenta wytrzymałej elektroniki. Urządzenie wyróżnia się nie tylko odpornością na ekstremalne warunki, ale też przyzwoitą specyfikacją, w tym pojemnym akumulatorem.

Producenci pancernych telefonów w ostatnich miesiącach coraz chętniej wprowadzają również bardzo wytrzymałe tablety, chociaż z ich użytecznością bywa różnie – a to są niezbyt wydajne, a to mają zbyt ciemne ekrany. Nowy Ulefone Armor Pad 2 wydaje się sensownie zbalansowany, zapewniając pod każdym względem co najmniej przyzwoite parametry.

Tablet ma solidną obudowę o wytrzymałości na pył i wodę zgodnie z normami IP68 i IP69K, przeszedł także testy MIL-STD-810H. Urządzenie wytrzyma między innymi 30-minutowe leżenie na głębokości 1,5 m, a także upadki na beton. Obudowa jest jednak dość gruba – ma 14 mm – a tablet sporo waży, bo aż 1 kg. Jest to jednak nie tylko efekt wzmocnienia konstrukcji, ale zastosowania bardzo dużego akumulatora o pojemności aż 18 600 mAh. Można go ładować z mocą 33 W przez port USB-C. Producent obiecuje ponad miesiąc pracy w trybie czuwania.

Na obudowie znalazły się głośniki stereo, wyjście audio 3,5 mm, a także dodatkowe rozszerzenia, w tym port uSmart pozwalający podłączyć endoskop lub elektroniczny mikroskop. Za bezpieczeństwo odpowiada czytnik linii papilarnych.

Ciekawym detalem jest umieszczona na tylnej ściance obudowy latarka złożona z 382 diod LED, dająca światło o jasności 750 lumenów.

Dodatkowym elementem wyposażenia jest szeroki zaczep na dłoń, przydatny podczas pracy w trudnych warunkach.

Ekran w tablecie Ulefone Armor Pad 2 ma przekątną 11 cali i rozdzielczość 2K (1200 x 2000). Maksymalny poziom jasności sięga 500 nitów, co nie jest może wartością rekordową, ale i tak relatywnie wysoką w porównaniu do niektórych tabletów innych pancernych marek. Zewnętrznym zabezpieczaniem wyświetlacza jest szkło Corning Gorilla Glass 5.

Sercem Ulefone’a Armor Pad 2 jest popularny układ MediaTek Helio G99, któremu pomaga 8 GB pamięci RAM z wirtualnym rozszerzeniem do 16 GB. Wewnętrzną pamięć 256 GB można rozbudować za pomocą kart microSD o pojemności do 2 TB.

Tablet zapewnia łączność Wi-Fi 6, LTE 4G, Bluetooth 5.2, a także NFC z płatnościami Google Pay. Lokalizację gwarantują systemy GPS, GLONASS, Beidou i Galileo.

Z tyłu obudowy znalazł się aparat o rzadko spotykanej w tabletach rozdzielczości 48 Mpix (OV48B2Q, f/1,8), równie obiecujący jest przedni aparat 16 Mpix (IMX351, f/2.2). Taka konfiguracja bardziej przypomina smartfony niż tablety.

Wszystkim zarządza Android 13.

Zagadką pozostaje tylko cena. W tej chwili Ulefone Armor Pad 2 jest już dostępny w ofercie AliExpress, gdzie trzeba za niego zapłacić 2750 zł. Jednak od 16 października cena ma być obniżona w promocji na start do 1375 zł, co jest świetną kwotą za takie urządzenie. Nie wiadomo jednak, ile tablet będzie kosztował poza promocją, a także na rynku polskim (jeżeli dystrybutor zdecyduje się na jego wprowadzenie).

Źródło zdjęć: Ulefone