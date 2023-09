Ulefone Armor 21: pancerniak z ogromnym głośnikiem 122 dB i baterią 9600 mAh (test)

Ulefone Armor 21 to jeden z najciekawszych pancernych smarfonów ostatnich miesięcy. Jest nie tylko bardzo wytrzymały i kusi potężnym akumulatorem 9600 mAh, ale także wyróżnia się niespotykanym elementem – z tyłu obudowy ma ogromny głośnik o deklarowanym przez producenta natężeniu dźwięku 122 dB.

Armor 21 to jeden z najnowszych smartfonów firmy Ulefone. Zadebiutował w maju 2023 r., jest też już dostępny w oficjalnej polskiej dystrybucji firmy CK Mediator. Jego cena ustalona została na 1399 zł. Miałem okazję sprawdzić ten model podczas wakacyjnych podróży, jak i w mieście już po urlopie. Jak się sprawdził?

Co w zestawie?

Ulefone Armor 21 dostarczany jest w typowym dla marki żółto-czarnym pudełku, w którym poza smartfonem znajdziemy ładowarkę o mocy do 33 W z wyjściem USB-C, czerwony kabel dwustronnie zakończony złączem USB-C, kluczyk SIM, a także hartowane szkło jako dodatkową ochronę na ekran. Telefon dostarczany jest też z folią ochronną od razu nałożoną na wyświetlacz, ale jest to dodatek kiepskiej jakości – lepiej więc wykorzystać szkło. Na dnie pudełka znajdziemy ponadto niewielką linkę do łatwiejszego noszenia telefonu, a także standardową dokumentację.

