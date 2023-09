Ulefone Armor Pad Lite: pancerny tablet z Androidem 13 Go

Ulefone Armor Pad Lite to nowy pancerny tablet chińskiego producenta wzmocnionych telefonów. Urządzenie nie ma zbyt wyśrubowanej specyfikacji, ale system Android 13 Go powinien zapewnić mu odpowiednią wydajność.

W ostatnich miesiącach przybywa pancernych tabletów dostarczanych przez chińskich producentów wzmocnionych smartfonów. Firma Ulefone również ma takie urządzenia w ofercie, przy czym najnowszy model Armor Pad Lite to dość nietypowy sprzęt z lekkim wydaniem Androida.

Nowy model to odchudzona, tańsza wersja tabletu Ulefone Armor Pad, który miał swoją premierę kilka miesięcy temu. Urządzenie może się na przykład okazać dobrym wyborem dla dziecka, które niszczy bardziej delikatne urządzenia, choć nie brakuje w nich cech profesjonalnych.

Ulefone Armor Pad Lite ma w pełni wytrzymałą obudowę o wymiarach 213 x 128,8 x 14 mm i masie 558 g. Urządzenie zapewnia zgodność z normami IP68 i IP69K, przeszło też militarne testy MIL-STD-810H. Zniesie upadki z 1,5 metra i przez 30 minut wytrzyma zanurzenie na takiej głębokości. Niestraszny mu piasek i kurz.

Nowy tablet wyposażony jest w ekran o przekątnej 8 cali, rozdzielczości HD+ (800 x 1280) o jasności 500 nitów. Można go obsługiwać w rękawicach roboczych. Na obudowie znalazło się miejsce na głośniki stereo, wyjście audio 3,5 mm, dodatkowy klawisz do dowolnej konfiguracji, a także złącze uSmart, które pozwala na podłączenie zewnętrznych akcesoriów producenta: endoskopu i mikroskopu.

Sercem modelu Armor Pad Lite jest układ MediaTek MT8766 (CPU do 2 GHz, GPU IMG GE8330 700 MHz) – niezbyt wydajna jednostka, której towarzyszy zaledwie 3 GB pamięci RAM. Na dane przewidziano 32 GB pamięci wewnętrznej. Z pełnym Androidem taka konfiguracja mogłaby okazać się zabójcza, ale urządzenie dostarczane jest z lekką wersją Android 13 Go, przystosowaną do pracy ze sprzętem o mniejszej wydajności.

Ulefone Armor Pad Lite wyposażony jest ponadto w łączność Wi-Fi 5 (2,4 i 5 GHz), Bluetooth 5.2, NFC z płatnościami Google, czytnik linii papilarnych, moduł pozycjonowania GPS, GLONASS, Beidou i Galileo, a także przedni aparat 5 Mpix oraz tylny 13 Mpix. We wnętrzu tabletu znalazł się ponadto akumulator 7650 mAh z ładowaniem 10 W.

Ulefone Armor Pad Lite mimo niewielkiej wydajności ma kilka ciekawych cech, może też kusić ceną. We własnym sklepie producenta tablet kosztuje 159,99 USD, czyli nieco ponad 700 zł. Na AliExpress z wysyłką do Polski i podatkiem urządzenie dostępne jest natomiast za 844 zł.

Zobacz: Ulefone Armor 21: pancerniak z ogromnym głośnikiem 122 dB i baterią 9600 mAh (test)

Zobacz: Pancerny Ulefone Armor 22 z noktowizyjnym aparatem 64 Mpix

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Ulefone