Wiadomości

Firma nie chciała płacić za czas uruchamiania komputera. Teraz stanie przed sądem

Kojarzycie ten typ pracodawców, którzy twierdzą, że praca zaczyna się od 8:00 i o tej porze wszystko powinno być już włączone? Jeden z nich właśnie się doigrał.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 08:11
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Firma nie chciała płacić za czas uruchamiania komputera. Teraz stanie przed sądem

I to nie jakiś mały, lokalny Janusz Biznesu, a moloch, jakim jest Bank of America. I tak rzecz ma miejsce w USA. Otóż firma uznała, że nie będzie płacić za czas poświęcony na uruchamianie komputerów, logowanie, odpalanie aplikacji i inne niezbędne czynności przed rozpoczęciem właściwej pracy, a jedynie za czas poświęcony na właściwej pracy. I oczywiście pracownicy mogli na to sobie narzekać, byle nie zbyt głośno.

Dalsza część tekstu pod wideo

Pozew zbiorowy za uruchamianie komputera

Jednak była pracownica, czyli ktoś, kto raczej nie ma już nic do stracenia, Tava Martin, postanowiła złożyć pozew zbiorowy. Tu warto zaznaczyć, że wedle treści jej pozwu czas poświęcony na te czynności miał sięgać do nawet 30 minut dziennie. Nie jest to więc walka o kilkadziesiąt minut w skali miesiąca, a o około 10 godzin, co jest już znaczną różnicą.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop LENOVO Legion 5 Pro 16IAX10 16" OLED 165Hz Ultra 7-255HX 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4, Funkcje AI
Laptop LENOVO Legion 5 Pro 16IAX10 16" OLED 165Hz Ultra 7-255HX 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4, Funkcje AI
0 zł
7099 zł - najniższa cena
Kup teraz 7099 zł
Laptop HP Elitebook 640 G11 14" Ultra 5-135U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional, Funkcje AI
Laptop HP Elitebook 640 G11 14" Ultra 5-135U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional, Funkcje AI
0 zł
4986.49 zł - najniższa cena
Kup teraz 4986.49 zł
Laptop ASUS TUF Gaming A16 FA608UH-R7165W 16" IPS 165Hz R7-260 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX5050 DLSS 4 Windows 11 Home
Laptop ASUS TUF Gaming A16 FA608UH-R7165W 16" IPS 165Hz R7-260 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX5050 DLSS 4 Windows 11 Home
0 zł
4999 zł - najniższa cena
Kup teraz 4999 zł
Advertisement

Dodatkowo sama przerwa obiadowa miała być bezpłatna, a po niej konieczne było ponowne logowanie do uzyskania dostępu do komputera. Tava domaga się wypłaty wynagrodzeń za nienaliczony czas dla siebie i setek pracowników Bank of America, którzy muszą przechodzić podobne procedury. W całej tej sprawie wątpliwości budzić może jedynie niezwykle długi czas poświęcony na logowanie się do systemów. 

Image
telepolis
bank komputer pozew zbiorowy
Zródła zdjęć: TippaPatt / shutterstock
Źródła tekstu: Tomshardware