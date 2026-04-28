Poczta Polska rusza na zakupy. Listonosz przyjedzie do Was nowym autem
Poczta Polska planuje zakup kilku tysięcy samochodów dla listonoszy. Na ten cel spółka zamierza przeznaczyć grubo ponad 300 mln zł. Pojazdy mają pomóc w doręczeniu przeszło 3 mln przesyłek dziennie.
Sporo dzieje się ostatnio u rodzimego operatora pocztowego, spółka przechodzi transformację, która ma ją w końcu wprowadzić w XXI wiek. Do niedawna procesem tym zarządzał Sebastian Mikosz, ale w marcu został odwołany z funkcji prezesa. Obowiązki tego ostatniego pełni teraz Sławomir Żurawski. I to on zapowiedział, że przebudowa floty pocztowców zacznie się od przetargu na pojazdy dla listonoszy.
Pocztowcy kupią kilka tysięcy samochodów
Przedstawiciele spółki zaznaczyli w komunikacie, że listonosze obsługują ponad 15 mln adresów w Polsce, a z jej usług korzysta 92 proc. Polaków. W efekcie listonosze pokonują rocznie 156 mln kilometrów. A to wymaga solidnego narzędzia pracy. Firma chce docelowo pozyskać 2,6 tys. pojazdów. Szacunkowy koszt planowanego kontraktu to ponad 320 mln zł w ciągu trzech lat. Na tym jednak nie koniec – w kolejnym etapie Poczta planuje zakup kilkuset pojazdów dla innych pracowników, np. handlowców.
Zakup samochodów osobowo-dostawczych wiąże się z szerszymi zmianami. Spółka chce ograniczyć korzystanie z samochodów prywatnych przez listonoszy i ujednolicić zasady oraz koszty przejazdów służbowych. Nie można zatem wykluczać, że docelowo proces ten przyniesie oszczędności. A przynajmniej wprowadzi większą przejrzystość w wydatkach.
Poczta inwestuje miliony w modernizację infrastruktury IT
Niedawno mogliście przeczytać w serwisie Telepolis, że Poczta Polska zainwestuje 100 mln zł w modernizację infrastruktury IT. Pieniądze mają być przeznaczone na zakup około 24 tys. komputerów stacjonarnych oraz 1 tys. notebooków. To element większego projektu – od ponad roku wdrażana jest Strategia Transformacji Cyfrowej, która przewiduje realizację ponad 50 projektów za przeszło 1,4 mld zł. Więcej na ten temat przeczytacie w tym tekście.