Poczta Polska rusza na zakupy. Listonosz przyjedzie do Was nowym autem

Sporo dzieje się ostatnio u rodzimego operatora pocztowego, spółka przechodzi transformację, która ma ją w końcu wprowadzić w XXI wiek. Do niedawna procesem tym zarządzał Sebastian Mikosz, ale w marcu został odwołany z funkcji prezesa. Obowiązki tego ostatniego pełni teraz Sławomir Żurawski. I to on zapowiedział, że przebudowa floty pocztowców zacznie się od przetargu na pojazdy dla listonoszy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Pocztowcy kupią kilka tysięcy samochodów

Przedstawiciele spółki zaznaczyli w komunikacie, że listonosze obsługują ponad 15 mln adresów w Polsce, a z jej usług korzysta 92 proc. Polaków. W efekcie listonosze pokonują rocznie 156 mln kilometrów. A to wymaga solidnego narzędzia pracy. Firma chce docelowo pozyskać 2,6 tys. pojazdów. Szacunkowy koszt planowanego kontraktu to ponad 320 mln zł w ciągu trzech lat. Na tym jednak nie koniec – w kolejnym etapie Poczta planuje zakup kilkuset pojazdów dla innych pracowników, np. handlowców.

Zakup samochodów osobowo-dostawczych wiąże się z szerszymi zmianami. Spółka chce ograniczyć korzystanie z samochodów prywatnych przez listonoszy i ujednolicić zasady oraz koszty przejazdów służbowych. Nie można zatem wykluczać, że docelowo proces ten przyniesie oszczędności. A przynajmniej wprowadzi większą przejrzystość w wydatkach.

Poczta inwestuje miliony w modernizację infrastruktury IT