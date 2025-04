Plush wspiera 19-letnią Polkę w zdobyciu Mount Everestu

Odważna 19-latka i jej imponujące dokonania

Zoja Skubis to młoda podróżniczka, która mimo wieku ma na koncie niezwykłe osiągnięcia. Była Mistrzynią Polski w jeździe na rolkach, przebiegła półmaraton na Kole Podbiegunowym i maraton na Antarktydzie. Ma już także doświadczenie w górach wysokich – zdobyła pięciotysięcznik w Gruzji, sześciotysięcznik w Peru, a nawet ośmiotysięcznik w Nepalu. Teraz postawiła sobie poprzeczkę najwyżej jak to możliwe – chce wejść na Mount Everest (8849 m n.p.m.).

Wyprawa w stylu Plusha

Ekspedycja potrwa od 10 kwietnia do połowy czerwca 2025 roku. Kluczowe etapy to aklimatyzacja i tak zwane rotacje (wielokrotne zmiany wysokości), które mają przygotować organizm Zoi na ekstremalne warunki panujące na "dachu świata". Finałowy atak szczytowy potrwa kilka dni. Co ciekawe, Zoja spróbuje zdobyć szczyt w specjalnie dla niej zaprojektowanym kombinezonie alpinistycznym, który będzie nawiązywał do postaci Miśka Plusha.