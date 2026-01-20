Flagowiec 1000 zł taniej, średniaki z upustem 200 zł i prezentami

Wśród nowości w Plusie pierwsze miejsce zajmuje Honor Magic8 Pro. Ponadto do oferty operatora dołączyły smartfony Xiaomi serii Redmi Note 15. Bazowe modele dostępne są o 200 zł taniej, natomiast przy zakupie modeli Pro można odebrać prezent.

Honor Magic8 Pro w specjalnej ofercie

Honor Magic8 Pro to najnowszy foto flagowiec, który niedawno zadebiutował na polskim rynku. W Plusie model 12/512 GB dostępny jest w cenie 4799 zł, czyli o 1000 zł niższej niż cena podstawowa. Posobna oferta na telefon obowiązuje też w innych kanałach sprzedaży, ale Plus kusi warunkami sprzedaży: płatnością 499 zł na start i 12 ratami po 358,33 zł/mies.

Cztery telefony Redmi Note 15

Nowe smartfony Xiaomi z serii Redmi Note 15 to z kolei solidne średniaki z aparatem 200 Mpix. Urządzenia zadebiutowały w Plusie w wariantach:

Xiaomi Redmi Note 15 8/256 GB – 899 zł – 1 zł na start – 12 rat po 74,81 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1099 zł),

8/256 GB – 899 zł – 1 zł na start – 12 rat po 74,81 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1099 zł), Xiaomi Redmi Note 15 5G 8/256 GB – 1199 zł – 1 zł na start – 12 rat po 99,82 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1399 zł),

8/256 GB – 1199 zł – 1 zł na start – 12 rat po 99,82 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1399 zł), Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/256 GB za 1699 zł – 1 zł na start – 12 rat po 141,50 zł/mies.,

8/256 GB za 1699 zł – 1 zł na start – 12 rat po 141,50 zł/mies., Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8/256 GB za 1999 zł – 1 zł na start – 12 rat po 166,50 zł/mies.