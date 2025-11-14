Wiadomości

T-Mobile, Heyah, tuBiedronka – nowe pakiety GB. Opłaca się

T-Mobile udostępnił nowe pakiety danych w T-Mobile na kartę i Mix, Heyah na kartę oraz tuBiedronka. Chodzi o roaming.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 12:22
5
T-Mobile uruchomił nowe jednorazowe pakiety danych w roamingu dla użytkowników systemów na kartę i Mix (taryfy Frii Mix, GO!, Dniówka oraz tuBiedronka). Są dostępne od dziś, 14 listopada, do 31 maja 2026 roku. Oferty skierowane są do abonentów z aktywną usługą roamingu oraz kontem umożliwiającym połączenia wychodzące.

Dalsza część tekstu pod wideo

W ofercie dostępne są dwa rodzaje pakietów. Pierwszy to pakiet „UE 10 GB na 14 dni” za 49 zł z aktywacją ważną 14 dni od pierwszego użycia w roamingu. Działa w Strefie Roamingowej 1A, obejmującej kraje UE oraz państwa należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a od stycznia 2026 roku również Mołdawię i Ukrainę.

Druga opcja to pakiety „Świat” w trzech wariantach:

  • 1 GB za 49 zł ważny 30 dni,
  • 5 GB za 99 zł ważny 7 dni,
  • 10 GB za 149 zł ważnych 14 dni.

Pakiety „Świat” obejmują Strefę Roamingową 1B (m.in. Albania, Szwajcaria, Wielka Brytania, Ukraina do końca 2025) oraz Strefę Roamingową 2, czyli kraje poza Europą jak Australia, USA, Kanada, Japonia i wiele innych.

Aktywację wybranego pakietu można zlecić w aplikacji Mój T-Mobile, u konsultanta w BOU i telefonicznie pod 48 727 383 838 (z kraju i zagranicy) lub *1234 (z kraju).

Aktywacja pakietów następuje w ciągu 24 godzin od zlecenia i jest potwierdzana SMS-em. Pakiety można aktywować wielokrotnie, ale nie kumulują się w jeden. Pakiet zaczyna obowiązywać od momentu pierwszego użycia w roamingu, a niewykorzystane dane przepadają po upływie określonego czasu ważności (od 7 do 30 dni zależnie od pakietu).

Użycie danych odbywa się według kolejności ważności pakietów, a po wyczerpaniu pakietu dalsze korzystanie z internetu w roamingu jest rozliczane zgodnie z obowiązującym cennikiem lub warunkami taryfy. Szczegółowe warunki oraz lista krajów w poszczególnych strefach roamingowych dostępne są w regulaminach:

Źródła tekstu: T-Mobile