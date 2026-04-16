Smartfon odliczysz od podatku. Skarbówka zwraca pieniądze za elektronikę

Urządzenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunom. Odliczenie obejmuje koszty sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie. Przychody osoby z niepełnosprawnością mają jednak ustalony limit. W 2025 roku wynosił on 22546,92 zł. Kwota ta to równowartość dwunastu rent socjalnych. Wydatki na sprzęt zaliczają się do kategorii nielimitowanej. Zezwala na to ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Przepisy pozwalają na odliczenie zakupu smartfonów i smartwatchy. Urządzenia te muszą jednak spełniać funkcję indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego. Podatnik musi udowodnić ich ścisły związek z danym schorzeniem. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje w tych sprawach interpretacje indywidualne. Pokazują one podejście urzędu do nowych technologii.

Jak informuje Gazeta Prawna, w kwietniu 2026 roku KIS wydał decyzję dotyczącą cukrzycy. Podatnik kupił smartfon i smartwatch do kontroli poziomu glukozy. Telefon odbiera dane z sensora w czasie rzeczywistym. Specjalna aplikacja analizuje wyniki i wysyła alarmy ostrzegawcze. Dane można zdalnie udostępniać rodzinie pacjenta. Bliscy mogą szybko zareagować w przypadku zagrożenia życia.

Zestawy z powerbankiem i laptopem

Zegarek pozwala na szybki odczyt powiadomień. Użytkownik nie musi wyciągać telefonu w pracy lub podczas jazdy samochodem. Zmniejsza to ryzyko groźnych sytuacji związanych z nagłym spadkiem cukru. Urząd uznał te argumenty za wystarczające. Podatnik odliczył koszt obu urządzeń w rocznym zeznaniu.

Podobna decyzja zapadła w styczniu 2026 roku. Kobieta chorująca na cukrzycę odliczyła smartfon, smartwatch, laptop i powerbank. Laptop służył do obsługi algorytmu dawkującego insulinę na podstawie danych z czujnika. Powerbank był niezbędny ze względu na szybkie zużycie baterii. Ciągła łączność między urządzeniami wymagała dodatkowego zasilania. Kobieta pracowała w warunkach bez stałego dostępu do gniazdka.

W kwietniu 2025 roku dyrektor KIS rozpatrzył kolejny wniosek. Potwierdził w nim prawo do odliczenia kosztów telefonu z wgranymi aplikacjami medycznymi. Telefony te stanowią element systemu monitorowania stanu zdrowia.

Kardiowatch i pomoc w onkologii

Urządzenia mobilne pomagają przy chorobach układu krążenia. W lipcu 2025 roku KIS wydał interpretację dla mężczyzny z nadciśnieniem. Podatnik kupił kardiowatch z funkcją EKG, ciśnieniomierzem i pulsoksymetrem. Zegarek przesyłał dane medyczne do sparowanego telefonu komórkowego. System ostrzegał użytkownika o nieprawidłowej pracy serca i odchyleniach saturacji. Aplikacje na telefonie pomagały kontrolować dawkowanie leków.

Telefony ułatwiają leczenie pacjentom onkologicznym. KIS wydał pozytywną decyzję w takiej sprawie w styczniu 2025 roku. Kobieta po mastektomii miała ograniczoną sprawność prawej ręki. Cierpiała na bóle stawów i osłabioną odporność. Smartfon służył jej do konsultacji wideo z lekarzami i terapii. Załatwiała przez niego urzędowe sprawy i robiła codzienne zakupy. Oprogramowanie zmniejszało ryzyko negatywnych konsekwencji zdrowotnych.