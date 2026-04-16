x-kom z okazją w dobie drogiej pamięci. Grzech nie skorzystać

W tym przypadku mamy do czynienia z promocją na dysk zewnętrzny Lexar SL500. Jest to konstrukcja bazująca na interfejsie USB 3.2 Gen 2x2 ze złączem USB-C, która jest w stanie pomieścić aż 1 TB danych. A wszystko to w niewielkiej obudowie o wadze zaledwie 43. gramów może być Wasze w promocyjnej cenie 349 zł.

Dalsza część tekstu pod wideo

Lexar SL500 aż 120 zł taniej

Oczywiście w dysku przenośnym liczy się nie tylko pojemność, ale i szybkość zapisu i odczytu oraz poziom bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o prędkości to mamy tu 2000 MB/s, jeśli chodzi o dostęp do danych, oraz 1800 MB/s, jeśli chodzi o ich utrwalanie na nośniku.