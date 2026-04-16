Polacy tak kochają Biedronkę, że to od niej zależy teraz inflacja

Naukowcy sprawdzili, jaki wpływ w latach 2008-2025 miała Biedronka na polską gospodarkę. Okazuje się, ze sklep odegrał kluczową rolę w obniżeniu inflacji.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
Polacy tak kochają Biedronkę, że to od niej zależy teraz inflacja

Biedronka przez wielu uważana jest za jeden z najtańszych sklepów w Polsce. W ostatnich latach trwa na tym polu mocna walka między innymi z Lidlem. Co prawda w zestawieniach koszyków nie zawsze wygrywa któraś z tych dwóch sieci, ale często są w ścisłej czołówce.

W związku z tym naukowcy postanowili sprawdzić, jak duży wpływ miała Biedronka na polską gospodarkę. Pod uwagę wzięli dane z lat 2008-2025.

Biedronka a inflacja w Polsce

O takie badanie pokusili się naukowcy z ośrodka badawczego GRAPE. Przeanalizowali raporty wewnętrzne Biedronki z lat 2008-2025 i zestawili je z danymi na temat polskiej gospodarki, w tym inflacji. Wnioski są zaskakujące.

Okazuje się, że w latach 2015-2024 różnica między inflacją cen żywności w Biedronce i reszcie gospodarki wynosiła łącznie 25 pp. Dzięki temu sieć przełożyła się na obniżenie tego wskaźnika aż o 0,6 punktu procentowego.

Biedronka systematycznie przez ostatnie 10 lat obniża inflację w Polsce. Inflacja cen żywności w Biedronce jest około 25 punktów procentowych niższa przez te 10 lat niż wzrost cen ogólnie mierzony przez GUS.

powiedział prof. Łukasz Rachel, jeden ze współtwórców raportu.

Duża w tym zasługa dynamiki zmian cen. W większości sklepów większość produktów z kwartału na kwartał kosztuje tyle samo, bo ewentualne zmiany wymagają dużego nakładu pracy. Tymczasem w Biedronce ceny tylko 0,5 proc. produktów nie ulegają zmianie w takim okresie. 

Twórcy raportu wskazują też, że gdyby w Polsce nie było Biedronki, to byłoby to odczuwalne w cenach żywności, które byłby zauważalnie wyższe.

Źródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: dlahandlu.pl