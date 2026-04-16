Orange rozbudowuje sieć. Szybki Internet 5G w prawie 4600 lokalizacjach

Orange podsumował rozbudowę swojej mobilnej infrastruktury telekomunikacyjnej w pierwszym kwartale tego roku. Operator uruchomił nowe stacje bazowe i rozszerzył zasięg sieci 5G.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 18:16
4
Więcej stacji bazowych w Polsce

W pierwszych trzech miesiącach roku Orange oddał do użytku 42 nowe stacje bazowe. Są to całkowicie nowe lokalizacje na mapie kraju. Operator podkreśla, że nie wlicza do tej puli nadajników uruchomionych w miejsce zlikwidowanych punktów. Zasięg poprawił się najbardziej w dwóch regionach. Najwięcej nowych instalacji powstało w województwie pomorskim oraz mazowieckim.

Rozbudowa infrastruktury stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie klientów. Ruch w sieci mobilnej operatora wzrósł w 2025 roku o ponad 20 procent w porównaniu do roku ubiegłego. Nowe stacje bazowe odciążają ruch i zwiększają pojemność sieci. Przekłada się to na działanie usług. Na koniec marca klienci Orange korzystali łącznie z 12713 stacji bazowych w całej Polsce.

Rozwój sieci 5G w miastach

Orange wdraża nową generację sieci mobilnej. W pierwszym kwartale uruchomiono 113 stacji bazowych obsługujących technologię 5G w paśmie C. Łączny zasięg tego rozwiązania obejmuje obecnie blisko 4600 lokalizacji na terenie Polski. Plany operatora na kolejne miesiące zakładają dalsze prace. Do końca roku takich stacji ma być w kraju co najmniej 5600.

W marcu operator uruchomił instalację 5G w paśmie C na Stadionie Narodowym w Warszawie. To największy taki obiekt w kraju. Uczestnicy wydarzeń sportowych oraz koncertów zyskali w ten sposób dostęp do łączności w momentach obciążenia sieci.

5G na terenach pozamiejskich

Infrastruktura jest rozbudowywana także poza głównymi aglomeracjami. Orange wykorzystuje do tego celu pasmo 700 MHz. Częstotliwości te służą do budowania zasięgu na terenach o mniejszej gęstości zaludnienia. W minionym kwartale Pomarańczowi uruchomili 127 takich stacji bazowych.

Obecnie technologia 5G w paśmie 700 MHz jest dostępna w ponad 1300 lokalizacjach operatora. Do końca roku w sieci Orange będzie minimum 2600 takich stacji. Te inwestycje mają pomóc w realizacji głównego celu telekomu na ten rok. Orange planuje objąć zasięgiem sieci 5G równe 90 procent populacji całego kraju.

Źródła zdjęć: Orange
Źródła tekstu: Orange