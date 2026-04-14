Wyjątkowy telefon nie musi być drogi. Wystarczy skorzystać z tej promocji

Czy smartfony mogą być ekscytujące? Mogą, ale nie oszukujmy się – dla większości z nas to po prostu kawałek szkła i plastiku, który w kieszeni nosimy z wygody lub konieczności. Nie ma tu za wiele miejsca na emocje, a szkoda. Tym bardziej, że takie ekscytujące telefony nie tylko istnieją, ale są wręcz na wyciągnięcie ręki. Przykładem są urządzenia oferowane w najnowszej promocji Media Expert.

Na klientów sklepu czekają dwie nowości z oferty Motoroli: Motorola Moto G67 oraz Motorola Edge 70 Fusion. Dwa urządzenia z szeroko pojętego średniego segmentu, rozsądnie wycenione, ale jednocześnie na tyle interesujące, by każdego wyrwać z technologicznej rutyny. Co więcej, jeśli kupicie jeden z nich do 21 kwietnia 2026 roku, szybką ładowarkę o mocy 68 W dostaniecie za symboliczną złotówkę.

Jak skorzystać z promocji? Na szczęście nie trzeba się za bardzo wysilać. Wystarczy odwiedzić stronę Media Expert i dodać do koszyka jeden z objętych akcją modeli. W tym momencie pojawi się okazja dorzucić do koszyka także wspomnianą ładowarkę. Kończymy składanie zamówienia i… voilà! Nowy smartfon wraz z dedykowaną ładowarką już do nas leci.

Motorola Moto G67 – rozsądny, ale nie nudny

A dlaczego warto kupić jeden z objętych promocją smartfonów Motoroli? Bo to naprawdę dobry sprzęt! Amerykański producent stał się w ostatnich latach jednym z liderów w kategorii opłacalności i wystarczy jeden rzut oka na Motorolę Moto G67, by zrozumieć, skąd ta reputacja się wzięła.

Na pokładzie czeka na nas chociażby duży wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,78” i bardzo dobrych parametrach. Wysoka rozdzielczość rzędu 1272 x 2772 w połączeniu z żywymi, atrakcyjnymi kolorami, wysoką jasnością oraz odświeżaniem 120 Hz gwarantuje doskonałe wrażenia w każdej sytuacji: od przeglądania Internetu aż po granie w ulubione gry.

Motorola Moto G67 5G
Ekran 6.78" AMOLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 2.4 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5200mAh Pamięć wbudowana 256 GB

A na wyświetlaczu się nie kończy, bo znajdziemy tu bardzo dobry jak na ten segment aparat o rozdzielczości 50 Mpix, akumulator o pojemności 5200 mAh z obsługą szybkiego ładowania TurboPower oraz całkiem przyzwoity procesor w postaci układu MediaTek Dimensity 6300. Jak na telefon za nieco ponad 1000 zł to naprawdę dobre parametry.

Do tego wszystkiego mamy Androida 16 z wyjątkowo subtelną nakładką producenta oraz charakterystyczny design, wykorzystujący m.in. wykończenie ze skóry ekologicznej. Motorola Moto G67 to telefon, który po wzięciu do ręki wydaje się inny od całej reszty i to w jak najbardziej pozytywnym sensie.

Motorola Edge 70 Fusion – flagowiec duchem

Jeśli mierzycie nieco wyżej, Motorola Edge 70 Fusion stanowi jeszcze lepszy wybór. To nadal świetnie wyceniony średniak, jednak tym razem na szczęśliwego użytkownika czeka wiele elementów zapożyczonych prosto z segmentu premium.

Doskonała jakość wykonania, wodoodporna obudowa (IP68/IP69), odporność na upadki (MIL-STD-810H) i zakrzywiony wyświetlacz AMOLED o bardzo dobrych parametrach – wszystko to rzuca się w oczy już przy pierwszym kontakcie z urządzeniem. Pozytywne wrażenia potęguje fakt, że to wszystko udało się zmieścić w ultrasmukłej obudowie o grubości poniżej 8 mm.

Motorola Edge 70 Fusion
Ekran 6.78" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.5 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 7000mAh Pamięć wbudowana 256 GB

Motorola Edge 70 Fusion to nie tylko telefon – to eleganckie i efektowne akcesorium, na które równie przyjemnie popatrzeć, co z niego korzystać. A skoro o korzystaniu mowa, to za płynną, komfortową pracę odpowiada wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3. Znajdziemy tu także bardzo dobry aparat o rozdzielczości 50 Mpix oraz akumulator o pojemności zawrotnych 7000 mAh. Przypominam, wszystko to udało się zmieścić w urządzeniu o grubości zeszytu. Nie wiem, może po prostu łatwo mi zaimponować, ale na mnie robi to spore wrażenie!