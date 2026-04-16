Wiadomości

Nastawiają pranie na 12:00. Czekamy na ruch polskich władz

Nadprodukcja energii koło południa to problem, który wkrótce znów wróci na całego. Wynika to z paneli fotowoltaicznych, które osiągają wtedy najwyższą efektywność. Kończy się to zwykle wyłączeniami instalacji oraz ujemnymi cenami na rynku energii. Australia znalazła jednak sposób na minimalizowanie tego problemu.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:02
3
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
A jest nim taryfa, która obejmuje darmową energię elektryczną w południe. Ta ma zachęcić mieszkańców do zmiany nawyków i zwiększenia zużycia energii w godzinach, w których tej produkuje się najwięcej. Oczywiście nie jest to wcale takie proste, ponieważ w tych godzinach znaczna część osób jest w pracy. Tu do gry wchodzą jednak timery, które pozwalają nastawić konkretne zadania na konkretne godziny.

Dalsza część tekstu pod wideo
Darmowy prąd w samo południe

Oczywiście chodzi o południe astronomiczne, a nie na zegarach. Chodzi tu o to, aby w danym australijskim stanie była nadprodukcja energii elektrycznej, a nie o to, żeby działało wszystko wedle zegarka. Darmowy prąd ma zachęcić do nastawienia opóźnienia w pralce, zmywarce, czy bojlerze elektrycznym. Byłby to także dobry czas do ładowania samochodów elektrycznych, czy domowych magazynów energii z sieci.

Gdyby takie podejście stało się powszechne nie tylko w Australii, ale na całym świecie, w tym w Polsce, to fotowoltaika stałaby się znacznie bardziej sensownym rozwiązaniem, niż obecnie. Oczywiście warto mieć na uwadze także pewne zagrożenia: instalacje elektryczne w blokach, zwłaszcza tych starszych, mogłyby źle znieść próbę polegającą na odpaleniu pralki i zmywarki w każdym z mieszkań jednocześnie. Jak widać, nawet tak dobre rozwiązanie może nieść ze sobą pewne negatywne skutki. 

Image
telepolis
Australia energetyka OZE
Źródła zdjęć: Bartek Grzankowski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: globenergia.pl