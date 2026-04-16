Nastawiają pranie na 12:00. Czekamy na ruch polskich władz

A jest nim taryfa, która obejmuje darmową energię elektryczną w południe. Ta ma zachęcić mieszkańców do zmiany nawyków i zwiększenia zużycia energii w godzinach, w których tej produkuje się najwięcej. Oczywiście nie jest to wcale takie proste, ponieważ w tych godzinach znaczna część osób jest w pracy. Tu do gry wchodzą jednak timery, które pozwalają nastawić konkretne zadania na konkretne godziny.

Darmowy prąd w samo południe

Oczywiście chodzi o południe astronomiczne, a nie na zegarach. Chodzi tu o to, aby w danym australijskim stanie była nadprodukcja energii elektrycznej, a nie o to, żeby działało wszystko wedle zegarka. Darmowy prąd ma zachęcić do nastawienia opóźnienia w pralce, zmywarce, czy bojlerze elektrycznym. Byłby to także dobry czas do ładowania samochodów elektrycznych, czy domowych magazynów energii z sieci.