Oszukał operatora komórkowego na ponad 10 tysięcy. Policja już ma gagatka

Wyłudzenia przez telefon kojarzą się głównie z fałszywymi telefonami z banku, policji, lub od kogoś podszywającego się pod wnuka. Tym razem mamy jednak do czynienia z wyłudzeniem telefonów i to od operatora.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
Paweł Maretycz (Maniiiek) 17:12
A dokładniej kilkanaście telefonów i laptop. Otóż 49-letni mieszkaniec Zamościa podpisał bardzo dużo umów na usługi telekomunikacyjne z urządzeniem w zestawie. Jak je wszystkie spłacał? To proste: wcale. Co nie było według niego problemem, ponieważ umowy były spisywane na cudze dane. Posługiwał się przy tym numerami PESEL i dowodów osobistych należącymi do osób trzecich. Udało mu się w ten sposób wejść w posiadanie smartfonów i laptopa o łącznej wartości 10 000 zł.

Smartfon lepiej kupić na promocji Niż kraść i oszukiwać

Złapany na gorącym uczynku z paczką w ręku

Umowy były zawierane zarówno przez internet, jak i w punktach sprzedaży. Sprawą zajęli się Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, którzy zatrzymali sprawcę w momencie, kiedy kurier odwiedził go z paczką z kolejnym urządzeniem i umową do podpisania.

Mężczyzna dostał zarzuty dotyczące dokonania oraz próby dokonania łącznie kilkunastu oszustw. Na wniosek Policji Prokurator Prokuratury Rejonowej w Zamościu nałożył na niego dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju. Funkcjonariuszom udało się zabezpieczyć część wyłudzonych urządzeń. Mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Niestety, nie jest jasne, o którym z operatorów mowa. 

Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Lublin112