Oszukał operatora komórkowego na ponad 10 tysięcy. Policja już ma gagatka

A dokładniej kilkanaście telefonów i laptop. Otóż 49-letni mieszkaniec Zamościa podpisał bardzo dużo umów na usługi telekomunikacyjne z urządzeniem w zestawie. Jak je wszystkie spłacał? To proste: wcale. Co nie było według niego problemem, ponieważ umowy były spisywane na cudze dane. Posługiwał się przy tym numerami PESEL i dowodów osobistych należącymi do osób trzecich. Udało mu się w ten sposób wejść w posiadanie smartfonów i laptopa o łącznej wartości 10 000 zł.

Złapany na gorącym uczynku z paczką w ręku

Umowy były zawierane zarówno przez internet, jak i w punktach sprzedaży. Sprawą zajęli się Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, którzy zatrzymali sprawcę w momencie, kiedy kurier odwiedził go z paczką z kolejnym urządzeniem i umową do podpisania.