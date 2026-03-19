Orange z potężnym skokiem zasięgu 5G. Nowe częstotliwości robią różnicę

Ekspansja sieci nowej generacji

Zasięg sieci 5G w Orange rośnie bardzo szybko. Na koniec 2025 roku sygnał ten docierał już do ponad 84% mieszkańców Polski. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił zaledwie 37,5%. Operator korzysta między innymi z pasma pojemnościowego C, czyli w jego przypadku z zakresu 3600-3700 MHz, w zasięgu którego na koniec roku mieszkało niemal 60% populacji Polski. Pomarańczowi mają już ponad 4500 BTS-ów pracujących w paźmie C.

Dalsza część tekstu pod wideo

W pierwszej połowie 2025 roku firma zdobyła też w aukcji pasmo 700 MHz. Zapłaciła za nie 712 milionów złotych. Te nowe częstotliwości pozwalają przede wszystkim na poprawę zasięgu poza miastami. Orange podaje, że na koniec 2025 roku w zasięgu sieci wykorzystującej to pasmo znajdowało się ponad 60% populacji Polski..To zasługa ponad 1300 stacji bazowych.

Rozbudowa sieci i pożegnanie z 3G

Orange stale rozbudowuje swoją sieć mobilną. Klienci Pomarańczowych mają do dyspozycji 12670 stacji bazowych. W minionym roku uruchomiono 152 nowe obiekty tego typu. Prawie wszystkie stacje, bo aż 12558 z nich, obsługują agregację pasm.

Ważnym wydarzeniem w 2025 roku było całkowite wyłączenie technologii 3G. Odzyskane w ten sposób częstotliwości trafiły na potrzeby sieci 4G. Poprawiło to pojemność infrastruktury i jakość przesyłania danych. Operator stawia też na obsługę połączeń głosowych przez VoLTE oraz VoWiFi.

Miliony kart SIM i współpraca

Liczba usług mobilnych w Orange również rośnie. Na koniec ubiegłego roku wynosiła ona 20,1 miliona. Oznacza to wzrost o ponad 8% w skali roku. Bardzo szybko przybywa kart w segmencie telemetrii, oznaczanym jako M2M. Jest ich na rynku już 5,6 miliona. Wynika to w dużej mierze z instalacji inteligentnych liczników prądu przez firmy energetyczne.

Orange dzieli swoją sieć radiową z T-Mobile w ramach spółki NetWorks. Taki model obniża koszty działania. Obecna umowa o współdzieleniu infrastruktury obowiązuje do 2026 roku, ale trwają rozmowy o jej przedłużeniu. Cała sieć jest zasilana w stu procentach energią ze źródeł odnawialnych.

Ambitne plany rozwoju

Strategia pomarańczowej firmy na kolejne lata zakłada dalszą poprawę parametrów sieci. Do końca 2028 roku zasięg 5G ma objąć ponad 90 procent populacji Polski.

Orange testuje także prywatne sieci 5G we współpracy z samorządami. Wykorzystuje do tego pasmo 3800-4200 MHz. Orange planuje przyciągać nowe gospodarstwa domowe. Głównym narzędziem do tego celu będzie sprzedaż usług komórkowych i stacjonarnych w pakietach.