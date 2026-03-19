Polskie 5G będzie jeszcze lepsze. Startują konsultacje UKE

Co planuje Urząd Komunikacji Elektronicznej?

18 marca 2026 roku ruszyło oficjalne postępowanie konsultacyjne. Jego celem jest opracowanie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu od 3800 do 4200 MHz. Odpowiedni projekt zarządzenia przygotował Prezes UKE. Dokument ten stanowi konieczny etap w procesie udostępniania tych zasobów na rynku polskim.

Zakres 3800-4200 MHz budzi duże zainteresowanie w branży telekomunikacyjnej od wielu miesięcy. Jest on docelowo przeznaczony głównie dla prywatnych sieci 5G. Z tych zasobów skorzystają przede wszystkim samorządy oraz różnego rodzaju przedsiębiorstwa. Firmy będą mogły wykorzystać te częstotliwości do budowy własnych, niezależnych systemów łączności bezprzewodowej.

Szansa dla polskiego przemysłu

Prywatne sieci 5G to podstawa transformacji w kierunku Przemysłu 4.0. Własna infrastruktura radiowa zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych. Pozwala też na stworzenie sieci o bardzo dużej przepustowości i minimalnych opóźnieniach. Takie parametry są wymagane do sterowania maszynami i robotami przemysłowymi w czasie rzeczywistym.

Rozwiązania te znajdą zastosowanie w dużych fabrykach, portach, kopalniach oraz centrach logistycznych. Samorządy mogą z kolei użyć tego pasma do budowy systemów z zakresu inteligentnych miast. Pasmo 3800-4200 MHz bezpośrednio sąsiaduje z częstotliwościami, które niedawno trafiły do ogólnopolskich operatorów komórkowych. Różnica polega na tym, że nowy zakres będzie udostępniany na skalę lokalną.

Jak wziąć udział w procesie?

Regulator rynku daje zainteresowanym stronom czas na dokładne zapoznanie się z udostępnionym projektem. Podmioty chcące wyrazić swoje zdanie mogą składać oficjalne stanowiska w tej sprawie. Czas na przesłanie uwag wynosi dokładnie 30 dni. Termin ten biegnie od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego.

Urząd Komunikacji Elektronicznej przewidział dwie oficjalne drogi dostarczania wymaganych dokumentów. Pierwszą z nich jest państwowy system e-Doręczeń. Uwagi w formie elektronicznej można wysyłać pod wskazany w komunikacie adres AE:PL-82868-41464-GIBAT-25.

Druga opcja to tradycyjna poczta lub doręczenie osobiste w biurze podawczym. Pisma w formie papierowej należy kierować na warszawski adres urzędu przy ulicy Giełdowej 7/9 (kod pocztowy 01-211). W tym przypadku na kopercie lub na piśmie przewodnim wymagany jest dopisek „PZCz 3800-4200 MHz”. Brak tego oznaczenia może utrudnić prawidłowe procedowanie korespondencji przez urząd.

Oczekiwane decyzje regulatora

Zgłoszone w trakcie konsultacji stanowiska zostaną zebrane i przeanalizowane przez pracowników UKE. Na ich podstawie mogą zostać wprowadzone zmiany do pierwotnego projektu zarządzenia. Wyniki całego postępowania konsultacyjnego będą całkowicie jawne. Regulator opublikuje stosowny raport na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej.