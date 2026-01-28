Orange rozbudował sieć. Nowe stacje 5G, większy zasięg LTE

W ubiegłym roku Orange włączył do sieci 165 nowych stacji bazowych. Chodzi o całkiem nowe obiekty, za to nie dotyczy to nadajników uruchomionych w miejsce tych, które z różnych przyczyn operator musiał wyłączyć.

Najwięcej stacji pojawiło się w województwach: mazowieckim, dolnośląskim, śląskim i warmińsko-mazurskim. Wszystkie stacje nadają sygnał LTE, a po 10 obiektów w każdym z tych województw działa także w technologii 5G w paśmie C i 700 MHz. Łącznie na koniec 2025 roku w sieci Orange działało 12 670 nadajników.

Orange podał też nowe informacje dotyczące rozbudowy sieci najnowszej generacji, czyli 5G. Chodzi nie tylko budowę nowych obiektów, ale także dodanie 5G do już działających stacji. W sumie w ubiegłym roku operator uruchomił 5G w paśmie C na ponad 1,5 tys. stacji bazowych, co oznacza, że w tym standardzie działa już na ok. 4500 nadajnikach w całej Polsce.

Od lipca Orange uruchamia 5G także na zasięgowym paśmie niskich częstotliwości 700 MHz. Na koniec roku do dyspozycji klientów było ponad 1200 stacji bazowych z 5G 700 MHz. Łącznie w zasięgu 5G Orange jest już ponad 80% mieszkańców kraju.

Rozbudowa sieci to także stałe ulepszenia 4G. Przez cały rok Orange zmodernizował ponad 1500 istniejących nadajników i dołożył na nich ponad 2100 warstw LTE. W ten sposób operator zwiększył pojemność i wzmocnił zasięg LTE.