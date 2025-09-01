Wiadomości

Orange z prezentem dla karciarzy. Bezlimity za darmo

Orange ogłosił dziś nową promocję dla klientów usług na kartę – przez 5 dni można bezpłatnie korzystać z pakietu usług bez limitu.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 17:26
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Orange z prezentem dla karciarzy. Bezlimity za darmo

Na zakończenie wakacji w Orange na kartę wystartowała promocja „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich i 5 GB na 5 dni za darmo”. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Jak sama nazwa wskazuje, dzięki nowej promocji będzie można dzwonić i wysyłać wiadomości SMS i MMS bez limitu, a dodatkowo wykorzystać 5 GB na dostęp do internetu. Do tego jeszcze w ramach transmisji danych w roamingu w Strefie 1 udostępniony jest pakiet 1,09 GB.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon OSCAL Tiger 12 8/128GB 6.78" 120Hz Szary
Smartfon OSCAL Tiger 12 8/128GB 6.78" 120Hz Szary
0 zł
589.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 589.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 128GB 6.7" Różowy
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 128GB 6.7" Różowy
0 zł
3999 zł - najniższa cena
Kup teraz 3999 zł
Smartfon OUKITEL WP38 6/256GB 6.52" Czarno-zielony
Smartfon OUKITEL WP38 6/256GB 6.52" Czarno-zielony
0 zł
849 zł - najniższa cena
Kup teraz 849 zł
Advertisement

Jak odebrać upominek? Klienci taryf Orange Free powinni wysłać SMS o treści SZKOLA pod bezpłatny numer 364 lub wejść do aplikacji Mój Orange i tam dokonać aktywacji. W taryfie Zawsze Bez Limitu wystarczy wysłać SMS o treści TORNISTER pod bezpłatny numer 364 lub włączyć promocję w aplikacji Mój Orange. 

Jeśli użytkownik ma już aktywną usługę „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + pakiet GB” to dzięki nowej promocji automatycznie otrzyma dodatkowe 5 dni ważności oraz 5 GB 

Aby skorzystać z promocji, użytkownik oferty na kartę musi mieć numer w okresie aktywnym, co oznacza możliwość wykonywania połączeń wychodzących. Konkretny numer telefonu może skorzystać z promocji tylko raz.

Usługę można odebrać od dziś do 3 września. Włączenie usługi nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu zlecenia. Prezent jest ważny przez 5 pełnych dni do godz. 23:59:59 od momentu aktywacji. 

Szczegóły promocji w regulaminie.

Image
telepolis
orange orange free Orange na karte Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + pakiet GB
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Blog Orange Polska