Orange z prezentem dla karciarzy. Bezlimity za darmo

Na zakończenie wakacji w Orange na kartę wystartowała promocja „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich i 5 GB na 5 dni za darmo”.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jak sama nazwa wskazuje, dzięki nowej promocji będzie można dzwonić i wysyłać wiadomości SMS i MMS bez limitu, a dodatkowo wykorzystać 5 GB na dostęp do internetu. Do tego jeszcze w ramach transmisji danych w roamingu w Strefie 1 udostępniony jest pakiet 1,09 GB.

Jak odebrać upominek? Klienci taryf Orange Free powinni wysłać SMS o treści SZKOLA pod bezpłatny numer 364 lub wejść do aplikacji Mój Orange i tam dokonać aktywacji. W taryfie Zawsze Bez Limitu wystarczy wysłać SMS o treści TORNISTER pod bezpłatny numer 364 lub włączyć promocję w aplikacji Mój Orange.

Jeśli użytkownik ma już aktywną usługę „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + pakiet GB” to dzięki nowej promocji automatycznie otrzyma dodatkowe 5 dni ważności oraz 5 GB

Aby skorzystać z promocji, użytkownik oferty na kartę musi mieć numer w okresie aktywnym, co oznacza możliwość wykonywania połączeń wychodzących. Konkretny numer telefonu może skorzystać z promocji tylko raz.

Usługę można odebrać od dziś do 3 września. Włączenie usługi nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu zlecenia. Prezent jest ważny przez 5 pełnych dni do godz. 23:59:59 od momentu aktywacji.