Orange obniżył ceny i dodał więcej GB. Zobacz, jak skorzystać

Więcej państw w pakiecie Bezpieczny Roaming

Do listy państw, w których działają pakiety Bezpieczny Roaming i Bezpieczny Roaming GO 10 GB dołączają: Armenia, Gruzja, Kazachstan, Uzbekistan i Wyspy Owcze . Teraz usługa obejmuje już ponad 50 państw.

Bezpieczny Roaming to możliwość dostępu do internetu w popularnych i odległych lokalizacjach (m.in.: Egipt, Turcja, Tunezja, USA), bez ryzyka niespodziewanego, wysokiego rachunku. A ryzyko jest spore, bo w egzotycznych krajach 1 MB może kosztować nawet 44 zł . Najbardziej popularny pakiet Bezpieczny Roaming 1 GB na 24 godziny kosztuje 15 zł . Włącza się automatycznie, gdy klient rozpocznie transmisję danych w roamingu.

Na dłuższe wyjazdy dostępny jest też większy pakiet Bezpieczny Roaming GO – 10 GB na 15 dni za 79 zł. Jest jednorazowy i mogą go aktywować wszyscy klienci abonamentowi. Zawiera obniżoną stawkę za minutę połączenia, SMS-y i MMS-y do 0,50 zł. W ofercie na kartę jest podobny pakiet – 10 GB na 15 dni za 79 zł, bez tańszych stawek za rozmowy i wiadomości.