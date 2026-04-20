Orange rozdaje darmowy Internet. To prezent na urodziny nju

Urodzinowy prezent dla użytkowników nju

Nju mobile obchodzi właśnie trzynastą rocznicę rozpoczęcia działalności. Z tej okazji pomarańczowy operator przygotował bezpłatny pakiet danych dla swoich klientów. Każdy użytkownik nju może otrzymać 13 GB Internetu. Paczka jest ważna przez 13 dni. Dotyczy to wszystkich wariantów rozliczeń dostępnych w ramach tej marki. Sposób aktywacji darmowych danych zależy jednak od rodzaju posiadanych usług.

Klienci z abonamentem lub ofertą na kartę aktywują prezent z poziomu telefonu. Należy przygotować wiadomość SMS o treści URODZINY i wysłać ją pod bezpłatny numer 80455. Użytkownicy subskrypcji obierają inną drogę. Muszą zalogować się do swojego panelu klienta i tam wpisują słowo URODZINY w rubryce zatytułowanej "Twój kod promocyjny".

Pakiety dla par i nowe usługi

Przedstawiciele Orange podsumowali też miniony rok działalności nju. Z ich statystyk wynika, że największym zainteresowaniem na rynku cieszą się oferty dla dwóch osób. Miesięczny koszt utrzymania jednego numeru w takim modelu wynosi 23 złote. Użytkownicy uzyskują w tej kwocie dostęp do nielimitowanych połączeń głosowych oraz wiadomości tekstowych. Takie same zasady obowiązują podczas podróży w krajach objętych roamingiem w Unii Europejskiej.

Nowi klienci otrzymują na start paczkę 60 GB danych do wykorzystania. Ta wartość ulega z czasem całkowitemu potrojeniu. Operator wdrożył w ubiegłym roku także kilka nowości. W ofercie zadebiutował Internet stacjonarny pod nazwą nju światłowód. Klienci mogą wybrać opcję z prędkością pobierania na poziomie 600 Mb/s. Udostępniono również wygodny proces zawierania umów całkowicie online. Całość odbywa się przy pomocy podpisu elektronicznego.

Zyski za długi staż

Orange Polska przypomniała o trwającej promocji dla osób zmieniających operatora. Klienci mogą przenieść swój numer do nju mobile od innych dostawców, co daje gwarancję darmowych usług mobilnych przez trzy pełne miesiące.

Operator opublikował też wyniki programu "Im dłużej, tym lepiej", obowiązującego w nju mobile. Korzysta z niego obecnie ponad pół miliona osób. Całkowita liczba użytkowników całej sieci nju przekroczyła poziom 1,4 miliona.