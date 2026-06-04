Intel zaskoczył rynek. Wchodzi w sojusz z azjatyckim gigantem
Szykuje się kolejny ciekawy sojusz w sektorze IT. Intel będzie współpracował z tajwańską korporacją Foxconn w obszarze infrastruktury dla tzw. sztucznej inteligencji.
Jeszcze kilka lat temu mogło się wydawać, że dni firmy Intel są policzone. Po dekadach hegemonii na rynku procesorów, nadeszły naprawdę chude lata: konkurencja odskoczyła, straty finansowe szybko rosły, potrzebne były wielkie zwolnienia, kurs akcji zanurkował. Wydaje się jednak, że najgorsze podmiot ma już za sobą. Dowodem wspomniany sojusz z azjatyckim potentatem.
Rynek AI kusi i skłania do zawiązywania sojuszy
Partnerstwo Intela i Foxconna ma dotyczyć tworzenia i wdrażania infrastruktury AI. Obejmuje to nie tylko sprzęt wykorzystywany w centrach danych, ale też w fabrykach (szerzej: w nowoczesnym przemyśle) czy przestrzeni miejskiej. Sojusz ma wykorzystywać doświadczenie Intela w segmencie półprzewodników oraz wielki potencjał produkcyjny Foxconna i jego zdolności w zarządzaniu łańcuchem dostaw.
W swoich wdrożeniach firmy mogą wykorzystać akcelerator AI Gaudi 3 od Intela. Sprzęt zadebiutował na rynku we wrześniu 2024 roku i chociaż pod względem możliwości ustępuje podzespołom z logo Nvidii, to broni się cenowo. A to może interesować potencjalnych partnerów, gdy wydatki na rozwój tzw. sztucznej inteligencji dynamicznie rosną z każdym kwartałem. Nie powinno zatem dziwić, że po serii kolejnych spadków na giełdzie, akcje niebieskiej firmy ponownie drożeją.
Foxconn nie chce być tylko montownią
Współpraca jest ważna dla Intela, który otarł się o upadek. Ale to też ciekawy zwrot w przypadku Foxconna. Tajwańska korporacja kolejny raz pokazuje, że nie chce być jedynie podwykonawcą i montownią np. smartfonów dla Apple. Podmiot stawia na rozwój w branżach, które mają być kołem zamachowym technologicznej rewolucji.
Partnerstwo jest dość ciekawe z polskiego punktu widzenia. Kilka miesięcy temu pojawiły się doniesienia o budowie zakładów Foxconn pod Wrocławiem. Pracę może w nich znaleźć nawet 40 tys. osób. Pierwotnie na tym terenie miała jednak powstać fabryka… Intela.