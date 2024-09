Intel Gaudi 3 debiutuje. Słabiej niż u Zielonych, ale znacznie taniej

Wszyscy próbują wyszarpać dla siebie kawałek dochodowego tortu jakim jest rynek AI. Tym razem swoim akceleratorem chwali się Intel. Czy NVIDIA i AMD ma się czego bać?

Wczoraj Niebiescy skupili na sobie uwagę entuzjastów nowych technologii za sprawą premiery laptopów z mobilnymi procesorami Intel Lunar Lake. Pozytywnie zaskoczyły one swoim poborem mocy, wydajnością jednowątkową oraz mocnym iGPU. Więcej przeczytać można w naszym teście ASUS Zenbook S 14.

Intel Gaudi 3 ma być o połowę tańszy niż NVIDIA H100

To jednak nie koniec nowości prosto z USA, bowiem pora na oficjalny debiut zapowiadanego już kilka miesięcy temu akceleratora sztucznej inteligencji. Mowa oczywiście o Intel Gaudi 3, skierowanym do centrów danych i profesjonalistów. Jest on co prawda słabszy niż układy NVIDIA H100 i H200, ale dużo tańszy.

Akcelerator Intel Gaudi 3 składa się z dwóch chipletów oferujących 64 rdzeni tensor (TPC), 8 macierzy mnożących (MME) oraz 96 MB niskopoziomowej pamięci podręcznej typu SRAM z przepustowością do 19,2 TB/s. Towarzyszy temu 128 GB pamięci HBM2E w ośmiu stosach o szalenie wysokiej przepustowości do 3,67 TB/s. To spory postęp względem poprzedniej generacji, gdzie oferowano tylko 24 TPC i 2 MME.

Według niebieskich szczytowa wydajność sięga do 1835 TFLOPS dla obliczeń BF16 i FP8, a więc jest zdecydowanie słabiej niż w przypadku NVIDIA H100 oferującego w tych samych zadaniach kolejno 1979 i 3958 TFLOPS. Oczywiście wszystko zależeć będzie od zastosowania i konkretnego oprogramowania.

Intel twierdzi, że Gaudi 3 oferuje o x1,8 lepszy stosunek wydajności do ceny niż NVIDIA H100 w przypadku modelu LLaMA 3 (8B). Nie podano jednak konkretnych liczb, ale wcześniejsze przecieki wspomniały o cenie około 15 600 dolarów za jeden układ Niebieskich i ponad 30 000 dolarów za sprzęt Zielonych.

Na rynek trafią zarówno karty PCIe, jak i moduły OAM. Deklarowane TDP to 600 W, co wcale nie jest dużą wartością w świecie AI. Swoje serwery z Intel Gaudi 3 zaoferuje m.in. Dell, HPE i Supermicro. Mają one trafić na rynek w październiku oraz grudniu tego roku.

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: Intel, Tom's Hardware, oprac. własne