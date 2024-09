KLEVV dołącza do gry. Na rynek zmierza szalenie wydajny SSD

Konkurencja na rynku SSD PCIe 5.0 x4 powiększa się. Tym razem swoje rozwiązanie pokazała firma KLEVV. Na uwagę zasługuję układ chłodzenia.

Interfejs PCI Express 5.0 debiutował na rynku pod koniec 2021 roku za sprawą procesorów Intel Alder Lake-S oraz płyt głównych z gniazdem LGA 1700. Rok później do tego grona dołączyła seria AMD Ryzen 7000 i platformy AM5. Od tamtej pory w sprzedaży pojawiło się sporo CPU go obsługujących.

KLEVV oferuje wydajność do 14 000 MB/s

W porównaniu do starszego standardu PCI Express 4.0 dostajemy tutaj dwa razy wyższą przepustowość. W segmencie konsumenckim korzystają z tego obecnie tylko najwydajniejsze nośniki półprzewodnikowe. A tak się składa, że jeden z producentów zapowiedział nowy model.

KLEVV Genuine G560 to rozwiązanie w formacie M.2 2280, które korzysta z interfejsu PCIe 5.0 x4 oraz protokołu NVMe 2.0. Mamy tutaj do czynienia ze standardową konfiguracją - kontroler Phison E26 oraz 232-warstwowe kości 3D TLC NAND firmy Micron. Dopełnia to pamięć podręczna DRAM.

Zdecydowano się na pasywne chłodzenie w formie bogato żebrowanego radiatora. Opisywany SSD ma wymiary 80,5 x 23,4 x 17,8 milimetrów oraz masę 68 gramów. Deklarowana wydajność sięga do 14 000 MB/s dla odczytu i do 12 000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 1 400 000 IOPS dla odczytu i zapisu losowego.

Przygotowano trzy różne pojemności - 1, 2 oraz 4 TB. Wszystkie z nich objęte 5-letnią gwarancją producenta ograniczoną współczynnikiem zapisanych danych (kolejno 700, 1400 i 3000 TBW). KLEVV Genuine G560 trafi do sklepów jeszcze w tym roku. Sugerowane ceny w Europie nie zostały zdradzone.

Źródło zdjęć: KLEVV

Źródło tekstu: oprac. własne