Intel bierze się w garść. Pojawiły się wieści o rodzinie Razer Lake

Na rynku jeszcze nie ma procesorów Intel Arrow Lake, a Amerykanie pracują już nad dwiema kolejnymi generacjami. Nazwa jednej z nich ujrzała światło dzienne.

Lada moment zaprezentowane zostaną procesory Intel Arrow Lake dla komputerów stacjonarnych, korzystające z nowego gniazda LGA 1851. Jeśli dotychczasowe informacje okażą się prawdziwe, prezentacja powinna nastąpić 10 października, a premiera w sklepach wraz z niezależnymi testami już 24 października.

Intel Nova Lake pojawi się jednak w 2025 roku?

A co dalej? Trudno powiedzieć. Niebiescy najwyraźniej zajęci są zmianami w planie wydawnicznym. Ledwie wczoraj informowaliśmy Was, że następna generacja - Intel Arrow Lake Refresh - została anulowana. Dzisiaj pojawiły się zaś doniesienia o znacznie bardziej odległych planach.

Wiele plotek wskazuje na to, że w 2026 roku na rynku pojawi się rodzina Intel Nova Lake. Nową informacją jest jednak fakt, że później pojawi się Intel Razer Lake. Nie wiadomo jednak z jakiego socketu będą korzystały. Brakuje też szczegółów na temat użytych architektur, chociaż część źródeł mówi o Royal Core lub Cobra Core.

A co z LGA 1851, czy będzie to gniazdo z tylko jedną generacją procesorów? Raczej nie. Tego klienci by nie wybaczyli Intelowi, bowiem byłaby to chyba najkrócej "żyjąca" platforma w historii. Jest więc spora szansa, że Intel Nova Lake zostanie przyśpieszona i zadebiutuje w 2025 roku, bez konieczności wymiany płyt głównych.

Na chwilę obecną to tylko plotki i domysły, a z ostatecznymi wnioskami warto poczekać na więcej informacji. Tak czy siak wygląda na to, że Niebiescy wzięli się wreszcie w garść i próbują odzyskać zaufanie konsumentów solidnymi produktami, a nie tylko "odświeżanymi kotletami".

Źródło zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak

Źródło tekstu: 9950pro@X, oprac. własne