Intel pracuje nad Cobra Core. To może być przełom

Wygląda na to, że po aferze z Intel Core 13. i 14. generacji oraz poważnej utracie wartości firmy, Niebiescy budzą się ze snu zimowego i przechodzą do ofensywy.

Lada moment na rynek trafią procesory Intel Arrow Lake na bazie architektur Lion Cove oraz Skymont. Zapoczątkują one również nową platformę wykorzystującą gniazdo LGA 1851. Oczywiście Niebiescy pracują już w pocie czoła nad kolejnymi generacjami, bowiem proces R&D zajmuje zawsze kilka lat.

Intel Cobra Core pojawi się najwcześniej w 2027 roku

A tak się składa, że w sieci pojawiły się po raz pierwszy informacje o Intel Cobra Core. Ma być to zupełnie nowa architektura x86, napędzająca konsumenckie układy stawiające na wysoką wydajność i energooszczędność. Źródło wydaje się pewne, bo wzmiankę zauważono na profilu LinkedIn jednego z pracowników Intela.

Niestety na tym kończą się konkrety, a zaczynają domysły i gdybania. Zgodnie z wcześniejszymi plotkami po Intel Arrow Lake na rynek trafią rodziny Nova Lake oraz Beast Lake, bazujące na architekturze Royal Core. Mają one na nowo wprowadzić hyperthreading, czyli wielowątkowość, ale w zupełnie innej formie.

Niebiescy podobno chcą wprowadzić Rentable Unit, które pozwolą na dynamiczne dzielenie wysokowydajnych rdzeni typu P na dwa lub cztery mniejsze. Warto podkreślić, że są to tylko pogłoski. Amerykanie do tej pory w żadnej oficjalnej prezentacji i zapowiedzi nie wspominali o takim rozwiązaniu.

Co więcej od wprowadzeni procesorów z architekturą Intel Cobra Core dzieli nas jeszcze wiele lat. Nie powinny one trafić na rynek wcześniej niż w 2027 roku. Do tego momentu może się jeszcze wiele zmienić w projekcie, łącznie z jego całkowitym anulowaniem. Nie trzeba sięgać daleko by zobaczyć jak miała wyglądać rodzina Meteor Lake, a co finalnie dostaliśmy - wyłącznie mobilne CPU.

