PlayStation 5 Pro gorsze niż PC. Potrzebna będzie aktualizacja

To będzie problem i dla graczy, i dla deweloperów

Projekt PlayStation 5 Pro został ukończony jeszcze przed decyzją AMD o przejściu na model oparty na uczeniu maszynowym, a tym samym konsola nie przewiduje obsługi obliczeń FP8. Zastosowany układ graficzny to w głównej mierze stara architektura RDNA2 z doklejonymi małymi elementami z RDNA3 i RDNA4. Tym samym sprzęt fizycznie nie jest zdolny do tego samego co nawet najtańsze GPU dla komputerów.