Trump nie dostanie chipów. Samsung każe czekać USA, jest zajęty

Opóźnienie fabryki Samsunga w Teksasie. Powód? Brak klientów

Fabryka w Taylor to część szeroko zakrojonego planu inwestycyjnego Samsunga w USA, którego wartość przekracza 44 miliardy dolarów. Projekt od początku był wspierany przez amerykańską administrację – firma otrzymała nawet do 6,4 miliarda dolarów dotacji w ramach programu CHIPS Act , mającego na celu wzmocnienie krajowego sektora półprzewodników.

Pierwotnie zakład miał rozpocząć produkcję już w 2024 roku , jednak termin ten przesunięto najpierw na 2026, a według niektórych źródeł nawet na luty 2027 roku . Powodem jest nie tylko brak zamówień, ale także konieczność dostosowania linii produkcyjnych do bardziej zaawansowanych technologii – z planowanych układów 4-nanometrowych na 2-nanometrowe, by móc konkurować z liderem rynku, tajwańskim TSMC.

Linie można przestawić na nowszy proces produkcyjny, ale co z klientami?

Branża półprzewodników to ciężki kawałek chleba – niestabilność popytu, szybki postęp technologiczny oraz rosnąca konkurencja to tylko część z jej problemów. TSMC, główny rywal Samsunga, już dziś ma zakontraktowaną produkcję w USA do 2027 roku, podczas gdy Samsung wciąż szuka kluczowych klientów.