Kończą się zapasy GeForce RTX 4090. Ceny idą w górę

Szaleństwo związane ze sztuczną inteligencją zaczyna przypominać sytuację z kopaniem kryptowalut. Kolejny raz na rynku zaczyna brakować kart graficznych.

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy Was, że NVIDIA kończy podobno z produkcją rdzeni dla flagowych kart graficznych GeForce RTX 4090. Powód? Przygotowania do premiery rodziny NVIDIA Blackwell, czyli serii GeForce RTX 5000. Miało to jednak nastąpić dopiero w październiku, a same karty dostępne być jeszcze długo. Wygląda jednak na to, że w Europie stany magazynowe skończyły się szybciej niż zakładano.

Większość kart wykupiona została do pracy z AI

Jak zauważyła redakcja 3DCenter, najwięksi europejscy sprzedawcy i dystrybutorzy mają w swoich ofertach niewiele modeli GeForce RTX 4090. A nieliczne, wciąż dostępne karty znacząco podrożały, niektóre z nich nawet o 300 - 650 euro, czyli około 1280 - 2775 złotych. Podobnie wygląda to w Polsce

Na chwilę obecną żaden z partnerów Zielonych - czyli firmy jak ASUS, GIGABYTE, MSI, Palit itd. - nie potwierdził zakończenia produkcji. Część z nich zdradziła jednak nieoficjalnie, że spora część zamówień trafia do firm szukających tańszych rozwiązań niż układy profesjonalne do pracy ze sztuczną inteligencją.

Czy i kiedy sytuacja się zmieni? Można tylko gdybać. Należy jednak zakładać, że ewentualna poprawa będzie niewielka. Wielkimi krokami zbliża się GeForce RTX 5000, których prezentacja przewidywana jest na koniec tego lub początek przyszłego roku (targi CES 2025 w USA). Sklepy i producenci nie mają więc żadnego interesu w dużej produkcji i magazynowaniu starej generacji, gdy zaraz będzie można zarobić na nowej.

Źródło zdjęć: x-kom, Telepolis / Damian Jaroszewski

Źródło tekstu: 3DCenter, oprac. własne