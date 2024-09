Zasilacz w cenie komputera. Kusi szaloną mocą 2200 W

Planujesz złożenie nowego zestawu komputerowego? Używasz PC do pracy? Potrzebujesz więcej niż jednej karty graficznej? Seasonic ma coś dla Ciebie.

Najnowsze karty graficzne oraz procesory od AMD, NVIDII czy Intela oferują bardzo wysoką wydajność w grach i programach. Wszystko dzięki sporej liczbie rdzeni i wątków oraz wysokim taktowaniom. Fizyki jednak nie da się oszukać i często oznacza to również wysoki pobór mocy.

Seasonic oferuje aż 12 lat gwarancji

To właśnie dlatego producenci zasilaczy komputerowych co i rusz wypuszczają nowe, mocniejsze i sprawniejsze jednostki. Dzisiaj pochylimy się nad ofertą tajwańskiej firmy Seasonic, która przygotowała prawdziwego potwora. Zaprojektowano go z myślą o stacjach roboczych przeznaczonych do pracy ze sztuczną inteligencją.

Seasonic Prime PX-2200 to w pełni modularny zasilacz o mocy 2200 W, spełniający wymagania standardów ATX 3.1 oraz PCIe 5.1. Mowa o autorskiej platformie z wyłącznie japońskimi kondensatorami, aktywnym PFC i bardzo niski tętnieniami napięć. Wysoką sprawność do 92% potwierdza certyfikat 80 PLUS Platinum.

Tajwańczycy oferują aż cztery złącza 12V-2x-6, co pozwala na zasilenie czterech flagowych kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4090 równocześnie. Mamy tutaj tutaj do czynienia z elastycznymi przewodami w materiałowym oplocie, a w zestawie dołączone są spinki oraz opaski rzepowe do ich uporządkowania.

Oczywiście nie zabrakło szeregu zabezpieczeń jak OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP. Całość chłodzi cichy, 135-milimetrowy wentylator z łożyskiem FDB i okazałe radiatory. Oferuje on tryb pracy hybrydowej, gdzie podobno nawet przy 100% obciążenia kultura pracy nie przekracza 20 dB(A).

Seasonic Prime PX-2200 trafi do sprzedaży już w październiku. Sugerowana cena w Europie to 580 euro, czyli równowartość około 2479 złotych. Producent udziela 12 lat gwarancji.

Zobacz: Intel Arrow Lake Refresh anulowane. Co dalej?

Zobacz: Intel Core Ultra 200 zaskakuje. Nie tak jak się spodziewano

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Seasonic

Źródło tekstu: oprac. własne