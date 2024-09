Intel Core Ultra 200 zaskakuje. Nie tak jak się spodziewano

Nowe procesory doczekają się zmiany, która nie pojawiała się we wcześniejszych przeciekach. Na szczęście nie będzie ona miała większego wpływu na użytkowanie.

Niebiescy szykują się do premiery procesorów Intel Arrow Lake, nazywanych również Intel Core Ultra 200. Mają one wykorzystywać litografię TSMC oraz architektury Intel Lion Cove, Skymont oraz Alchemist. A tym samym być pozbawione problemów, które trapiły wybrane układy z serii Intel Core 13. i 14. generacji.

Tańsze CPU i płyty główne dopiero w 2025 roku

Oprócz większej wydajności mówi się również o lepszej energooszczędności. Niestety tradycyjnie kolejny raz czeka nas zmiana gniazda z LGA 1700 na LGA 1851, a więc wymiana obecnych płyt głównych na nowe. Według plotek oficjalna prezentacja nastąpi 10 października, a debiut w sklepach 24 października.

Najnowszy przeciek sugeruje, że Intel planuje zmienić opakowania Intel Arrow Lake. Zamiast klasycznych, niebieskich kartonów tym razem dostaniemy czarne. Na pierwszy rzut oka przypominają one rozwiązania, które w przeszłości były zarezerwowane dla specjalnych serii - np. Intel Core i7-14790F.

Na start na rynek trafi pięć modeli - Intel Core Ultra 9 285K wyposażony w 24 rdzenie (8P/16E) i 24 wątki z taktowaniem do 5,7 GHz, Intel Core Ultra 7 265K(F) wyposażony w 20 rdzeni (8P/12E) i 20 wątków z zegarem do 5,5 GHz oraz Intel Core Ultra 5 245K(F) z 14 rdzeniami (6P/8E) i 14 wątkami, do 5,2 GHz.

Wszystkie z nich są odblokowane, czyli pozwalają na podkręcanie. Modele z dopiskiem -KF nie posiadają zintegrowanego układu graficznego. Tańsze procesory i płyty główne z chipsetami Intel H810 i B860 pojawią się później. Zapewne na początku przyszłego roku z prezentacją podczas targów CES 2025 w USA.

Źródło zdjęć: Momomo_us@X, Telepolis / Przemysław Banasiak

Źródło tekstu: oprac. własne