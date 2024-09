To koniec GeForce RTX 4090. NVIDIA robi miejsce na nowe

Osoby pragnące najwyższej wydajności czeka twardy orzech do zgryzienia. Co prawda spadnie dostępność GeForce RTX 4090, ale sugeruje to nadejście GeForce RTX 5090.

Karta NVIDIA GeForce RTX 4090 debiutowała na rynku niemal równe dwa lata temu, bo w październiku 2022 roku. Był to pierwszy, a zarazem najwydajniejszy model w ramach rodziny Ada Lovelace. Konkurencja w postaci AMD nie był w stanie nawet zbliżyć się do tego segmentu, ledwo nawiązując walkę z GeForce RTX 4080.

Może nas czekać podwyżka cen za GeForce RTX 4090

Wygląda jednak na to, że Zieloni planują zakończyć produkcję swojego flagowca oraz jego odpowiednika (GeForce RTX 4090D) na rynek chiński. Wszystko z powodu przygotowywania się do premiery następnej generacji, czyli serii NVIDIA GeForce RTX 5000, nazywanej również Blackwell.

Informacje te nie są oficjalne, ale wiarygodne. Pochodzą bowiem z chińskiego forum Board Channel, gdzie wypowiada się wielu pracowników największych producentów jak ASUS, MSI, GIGABYTE i inni. Do tej pory większość przecieków od zweryfikowanych użytkowników okazywała się prawdą.

Partnerzy spodziewają się, że produkcja GeForce RTX 4090 zakończy się w październiku. Zapasy będą stopniowo topnieć w następnych miesiącach i powinny wystarczyć do końca roku. Oczywiście stany magazynowe NVIDII i/lub producentów to jedno, a sztuki znajdujące się już w dystrybucji i sklepach to drugie.

Mimo dwóch lat od premiery, flagowiec NVIDII nadal cieszy się ogromna popularnością bo na rynku nie ma wydajniejszej lub nawet zbliżonej alternatywy. Jeśli premiera GeForce RTX 5090 nie będzie dobrze zgrana z wygaszeniem starszego odpowiednika to może nas czekać podwyżka cen za GeForce RTX 4090.

NVIDIA Blackwell ma przynieść ogromny skok wydajności, zwłaszcza w przypadku raytracingu i AI. Plotkuje się jednak, że będzie to związane z dużym poborem mocy. Nawet 550 W dla GeForce RTX 5090.

Zobacz: Masz procesor AMD? Nowa aktualizacja może Ci pomóc

Zobacz: Intel Arrow Lake z kolejnymi testami. Szału nie będzie?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis / Damian Jaroszewski

Źródło tekstu: Board Channels, oprac. własne