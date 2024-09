Nowe karty graficzne GeForce RTX 50 z niższym TDP niż sądzono

Wkrótce czeka nas jeszcze większy wysyp informacji na temat kart graficznych GeForce RTX 50. NVIDIA ma już kończyć opracowywanie ich szczegółowej specyfikacji. Na szczęście ich TDP ma być niższe, niż niedawno sugerowano.

Premiera kart graficznych GeForce RTX 50, chociaż zbliża się wielkimi krokami, to prawdopodobnie trochę się opóźni. Zazwyczaj NVIDIA prezentowała nowe modele mniej więcej we wrześniu, a miesiąc później trafiały do sprzedaży. Tym razem coraz częściej mówi się o premierze dopiero na targach CES 2025, które odbywają się w styczniu. Dopiero w tym miesiącu Zieloni mają mieć gotowy ostateczny projekt.

Premiera GeForce RTX 50

Informacje pochodzą z chińskiej strony benchlife, która bardzo często jest źródłem sprawdzonych wieści z rynku hardware'owego. Dopiero w tym miesiącu NVIDIA ma ostatecznie zakończyć pracę nad kartami graficznymi GeForce RTX 5090 oraz GeForce RTX 5080. Zieloni ostatecznie zatwierdzą ich specyfikację i będzie mogła ruszyć masowa produkcja układów.

To lekkie opóźnienie względem pierwotnych planów, ale może być one spowodowane między innymi problemami z serią Blackwell do centrów danych. Dla porównania modele RTX 4090 i RTX 4080 zostały zapowiedziane we wrześniu, a do sklepów trafiły w październiku i listopadzie.

Co więcej, nowe karty mają mieć niższe TDP, niż sugerowano kilka dni temu. Model GeForce RTX 5090 to podobno 550 W, a nie 600 W. Z kolei RTX 5080 ma osiągać 350 W, a nie 400 W. Pamiętajcie jednak, że to wartości dla systemów chłodzenia, więc TGP kart, czyli rzeczywiste zapotrzebowanie na energię elektryczną, może być jeszcze niższe.

Kwestią otwartą pozostaje rzeczywista data premiery. Niektóre źródła sugerują, że ta nastąpi jeszcze w tym roku. Z kolei inne wskazują dopiero na styczeń 2025.

