Maleją szanse na karty GeForce RTX 50 w tym roku

W związku z problemami z układami graficznymi Blackwell do zastosowań profesjonalnych, opóźnić może się również premiera modeli konsumenckich, czyli GeForce RTX 50.

Gracze z pewnością ze zniecierpliwieniem wyczekują premiery kart graficznych GeForce RTX 50. Pierwsze modele, według dotychczasowych informacji, mają zadebiutować jeszcze w tym roku. Jednak najnowsze pogłoski nie są zbyt optymistyczne. Rynkowa premiera może się opóźnić przez problemy z układami Blackwell do zastosowań profesjonalnych, np. AI.

Opóźniona premiera GeForce RTX 50?

Niedawno okazało się, że układy NVIDIA Blackwell do AI mają wadę fabryczną. Problem był związany z różną rozszerzalnością cieplną poszczególnych elementów GPU, co prowadziło do wypaczania chipu i awarii systemu. NVIDIA przyznała się do błędu i postanowiła szybko go naprawić. To na szczęście udało się w miarę szybko osiągnąć i produkcja ruszy pełną parą w czwartym kwartale tego roku.

Teraz docierają do nas informacje, że chociaż modele Blackwell do AI i te w kartach GeForce RTX 50 mają się znacząco różnić, to układy konsumenckie również miały podobne wady. Na szczęście i z tym NVIDIA już miała sobie poradzić. Jednak problem leży gdzie indziej. Dla firmy priorytetem są chipy do centrów danych, które przynoszą nieporównywalnie większe zyski. Tymczasem moce przerobowe fabryk TSMC są ograniczone i Zieloni mają skupić się przede wszystkim na układach do AI.

To może przełożyć się na późniejszą premierę kart GeForce RTX 50. Już wcześniej pojawiły się informacje, że pierwsze karty mogą nie zadebiutować w tym roku i ich prezentacja odbędzie się dopiero na początku 2025, na targach CES w Las Vegas. Wobec nowych doniesień wydaje się to coraz bardziej prawdopodobne.

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)

Źródło tekstu: wccftech