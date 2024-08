NVIDIA się przyznała. Są problemy z produkcją układów Blackwell

Konieczne były zmiany w projektach najwydajniejszych układów. Problem podobno został już rozwiązany, a produkcja lada moment ruszy pełną parą.

Wczoraj NVIDIA chwaliła się swoimi wynikami finansowymi. I nie ma co ukrywać, Zielonym idzie bardzo dobrze. Tylko w poprzednim kwartale Amerykanie osiągnęli przychody na poziomie 32,5 miliarda dolarów, czyli równowartość ponad 125,6 miliarda złotych.

Masowa produkcja ruszy dopiero w Q4 2024

Jensen Huang wypowiedział się też na temat rodziny NVIDIA Blackwell, a dokładniej wersji dla akceleratorów AI oraz HPC. Potwierdzono niski uzysk przy produkcji układów nowej generacji, co będzie miało bezpośredni wpływ na dostępność. Konieczna była zmiana projektu niektórych warstw w modelu B100 oraz B200.

Wprowadzone poprawki maja pozwolić na zwiększenie produkcji układów Blackwell w czwartym kwartale 2024 roku. Osiągając tym samym etap masowej produkcji. NVIDIA twierdzi, że poczynione zmiany nie miały wpływu na wydajność i będą niezauważalne z punktu widzenia odbiorców.

Nie zdradzono ile akceleratorów zostanie dostarczonych do końca 2024 roku. Biorąc jednak pod uwagę, że jeden moduł nowej generacji kosztuje około 70 000 dolarów (cena zależy od wielkości zamówienia i dostępności), a Jensen Huang zapowiedział przychody na poziomie "kilku miliardów dolarów" to na rynek trafi sporo sprzętu. Do tego czasu firmy jak OpenAI będą musiały się zadowolić starszymi układami NVIDIA Hopper.

A co z graczami? NVIDIA milczy jak zaklęta w sprawie konsumenckiej serii GeForce RTX 5000. Teoretycznie premiera powinna nastąpić jeszcze w tym roku. Jednak jak na koniec sierpnia dostępnych jest bardzo mało przecieków, a zamiast tego pojawiają się plotki o prezentacji dopiero na styczniowych targach CES 2025.

Źródło zdjęć: NVIDIA,

Źródło tekstu: NVIDIA, oprac. własne