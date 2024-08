Nowe szczegóły na temat kart AMD Radeon RX 8000

W sieci przybywa informacji na temat kart graficznych na bazie architektury AMD RDNA4. Należy spodziewać się bardziej odświeżenia, aniżeli prawdziwej rewolucji.

Zarówno AMD, jak i NVIDIA szykują się do premiery kart graficznych nowej generacji. Mowa oczywiście o rodzinach Radeon RX 8000 oraz GeForce RTX 5000. Jednak Czerwoni i Zieloni są tym razem wyjątkowo skryci, a wiele źródeł zakłada premiery dopiero w przyszłym roku. Na szczęście w sieci nie brakuje przecieków.

Nowa karty AMD nie przyniosą dużej poprawy wydajności

Najnowsze plotki dotyczą konsumenckich układów AMD. Zany z trafnych informacji "Kelpler_L2" twierdzi, że tym razem zobaczymy modele wyposażone w pamięć Infinity Cache o wielkości 48 i 64 MB. Dla przypomnienia w obecnej generacji dostępna są układy oferujące od 32 do 96 MB.

Trzeba pamiętać, że architektura AMD RDNA 4 może skorzystać z nowszego i wydajniejszego rozwiązania (wcześniej była to 2. generacja). Nie zobaczymy tutaj też budowy MCM, co oznacza, że kontroler pamięci i Infinity Cache nie będą znajdować się na oddzielnych matrycach, a to powinno zmniejszyć opóźnienia.

Według wcześniejszych doniesień Czerwoni mają pozostać przy pamięci VRAM typu GDDR6. Na rynek trafią jednak układy 20 Gbps na 256-bitowej szynie danych, 18 Gbps na 256-bitowej szynie danych i 19 Gbps na 192-bitowej szynie danych. Mowa więc o dość dużym rozstrzale wydajności.

AMD Radeon RX 8000 będzie podobno bardziej ewolucją i odświeżeniem oferty, aniżeli rewolucją. Nie należy się tutaj spodziewać walki z modelami Zielonych. Ciężkie działa wyciągnięte zostaną dopiero przy RDNA5.

