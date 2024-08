Razer ma nowy kontroler. Cena jest jednak zabójcza

Razer przygotował kolejny sprzęt dla wymagających i majętnych graczy. Tym razem mowa o bezprzewodowym kontrolerze dla e-sportowców.

Rozgrywki e-sportowe kojarzą się głównie z komputerami, a tym samym zestawem myszka plus klawiatura. Część zawodów przeprowadza jest jednak również na konsolach oraz smartfonach. Tutaj w grę wchodzą już kontrolery do gier. To właśnie z tego powodu Razer postanowił przygotować sprzęt dla profesjonalistów.

Sugerowana cena w Polsce to aż 999 złotych

Razer Wolverine V3 Pro to kontroler zaprojektowany we współpracy z Ericiem "Snip3down" Wroną, 2-krotnym medalistą X Games i 24-krotnym mistrzem Halo. Producent obiecuje wydajność, która ma sprostać wymaganiom dynamicznych gier sieciowych w trybie rankingowym, ale nie tylko.

Urządzenie ma wymiary 157 x 106 x 65 milimetrów i masę około 304 gramów. Posiada cztery przyciski tylne, dwa bumpery, spusty Razer Pro HyperTriggers oraz drążki z efektem Halla. Dopełnia to 8-kierunkowy D-Pad. Całość zamknięta w ergonomicznej i wytrzymałej obudowie z gumowanymi uchwytami.

Do wyboru mamy tryb pracy bezprzewodowej z pomocą dedykowanego odbiornika HyperSpeed o bardzo niskim opóźnieniu oraz połączenie przewodowe po USB. Urządzenie jest kompatybilne zarówno z komputerami, jak i konsolami Xbox. Producent deklaruje 20 godzin pracy na jednym ładowaniu.

Użytkownik dostaje do dyspozycji dedykowaną aplikację Razer Controller, która pozwala dostosować czułość, przemapować przyciski i tworzyć spersonalizowane profile dla różnych gatunków gier.

Razer Wolverine V3 Pro trafił już do sprzedaży w sugerowanej cenie 999 złotych. W zestawie dostajemy futerał podróżny mieszczący kontroler, wymienne nakładki, odbiornik HyperSpeed i 3-metrowy przewód USB.

Źródło zdjęć: Razer

Źródło tekstu: oprac. własne