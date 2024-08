AOC serwuje monitory OLED dla graczy. Nie jest drogo

AOC przygotowało kolejne świetne monitory gamingowe. Tym razem postawiono na szybkie matryce OLED 3. generacji oraz przystępne ceny.

Matryce OLED w porównaniu do starszych technologii jak IPS, VA czy TN oferują znacznie wyższy kontrast, co przekłada się na dużo lepszą czerń i kolory. A więc po prostu lepszy obraz i wrażenia z użytkowania. Do tej pory były one jednak drogie w produkcji i zarezerwowane dla wybranych urządzeń - drogich i/lub małych.

AOC przygotował model 4K 165 Hz oraz 1440p 240 Hz

Na szczęście w ostatnich miesiącach możemy obserwować ich popularyzację również w przystępniejszych segmentach cenowych. A tak się składa, że marka AGON należąca do firmy AOC przygotowała dwa monitory dla graczy. Ich wyjątkowo niskie czasy reakcji docenią w szczególności fani gier sieciowych.

AOC AGON Pro AG326UD to płaski, 31,5-calowy monitor z matrycą QD-OLED 3. generacji o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli i częstotliwości odświeżania do 165 Hz, zaś AOC AGON Pro AG276QZD2 to 27-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli i częstotliwości odświeżania do 240 Hz.

Oba modele mogą się pochwalić kontrastem statycznym 1 500 000:1, czasem reakcji (GtG) 0,03 milisekundy czy jasnością do 1000 cd/m2. Nie zabrakło tutaj również technologii synchronizacji obrazu VESA Adaptive-Sync czy obsługi materiałów HDR potwierdzonej certyfikatem VESA DisplayHDR True Black 400.

Opisywane monitory oferują regulację wysokości i nachylenia ekranu oraz funkcję Pivot. Wisienką na torcie jest uchwyt na słuchawki oraz wbudowane głośniki. Panele I/O są podobne, ale nie identyczne. Większy model oferuje 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4 i HUB USB 3.2 Gen 1, mniejszy dostał taki sam zestaw, ale z HDMI 2.0.

AOC AGON Pro AG326UD wyceniono na 3635 złotych, a AOC AGON Pro AG276QZD2 na 2995 złotych. Oba monitory trafią do sprzedaży we wrześniu. Producent udziela 3 lata gwarancji.

Źródło zdjęć: AOC

Źródło tekstu: oprac. własne