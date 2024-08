Lexar ma coś dla posiadaczy konsol Sony PlayStation 5

Posiadasz konsolę Sony PlayStation 5? Zaczyna Ci brakować miejsca na gry? Wcale nie musisz ich usuwać! Lepiej rozważyć montaż pojemnego i wydajnego SSD.

Nie da się zaprzeczyć, że obecną generację konsol do gier wygrało Sony PlayStation 5. Potwierdzają to dostępne wyniki sprzedaży. Powodów jest sporo, ale najważniejsze z nich to fakt, że Japończycy zapewnili lepsze tytuły oraz możliwość prostego i szybkiego zwiększenia wbudowanej pamięci wewnętrznej na gry.

Lexar Play 2280 oferuje pojemności 2, 4 i 8 TB

Najnowsze PlayStation, w porównaniu do Xboxa, pozwala na montaż SSD znanych z PC. Nie potrzeba specjalnego nośnika, dodatkowych narzędzi czy dużej wiedzy. Cała operacja zajmuje kilka minut. A tak się składa, że firma Lexar postanowiła rozszerzyć swoje portfolio o dyski dedykowane japońskiej konsoli.

Lexar Play 2280 to nośnik półprzewodnikowy w formacie M.2 2280, który korzysta z interfejsu PCI Express 4.0 x4 i doczekał się fabrycznego radiatora. Producent nie zdradza niestety zastosowanego kontrolera czy kości. Wspomina jednak o technologii HBM oraz pamięci podręcznej pSLC.

Deklarowana wydajność sięga do 7400 MB/s dla odczytu oraz do 6500 MB/s dla zapisu sekwencyjnego. Mowa więc zasadniczo o szczycie możliwości dla tego standardu oraz możliwości Sony PlayStation 5.

Przygotowano trzy pojemności - 2, 4 i 8 TB. Wszystkie z nich objęte 5-letnią gwarancja producenta z wysokim limitem TBW, co sugeruje użycie kości typu 3D TLC NAND. Na start zadebiutuje model Lexar Play 2280 4 TB w cenie 380 dolarów, czyli ok. 1455 złotych. Pozostałe SSD pojawią się w sklepach w czwartym kwartale 2024.

Zobacz: AMD Shimada Peak. Nadciągają procesory z 96 rdzeniami

Zobacz: IBM wycofuje się z Chin. Powodem upadek infrastruktury

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lexar

Źródło tekstu: Lexar, oprac. własne