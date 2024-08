IBM wycofuje się z Chin. Powodem upadek infrastruktury

Źle się dzieje na rynku nowych technologii w Chinach. Amerykański gigant zamyka swoje tamtejsze ośrodki R&D, co spowoduje zlikwidowanie 1000 miejsc pracy.

Uważni czytelnicy Telepolis z pewnością zdają sobie sprawę z rosnącego napięcia na linii USA vs Chiny. Oba mocarstwa co i rusz wymieniają się kolejnymi sankcjami, które mają spowolnić postęp technologiczny "wroga". Mowa m.in. o ograniczeniu dostępu do nowoczesnych maszyn EUV i zakazie eksportu akceleratorów AI.

IBM odnotowywał coraz gorsze przychody w Chinach

Jednak decyzja IBM, które wycofuje się z Państwa Środka, jest podobno podyktowana czymś innym. Dyrektor Jack Hergenrother wskazał na słabnący popyt na tamtejszym rynku, spowodowany m.in. przez dyrektywy chińskiego rządu (Dokument 79, tzw. "Usunąć Amerykę") i większą konkurencję chińskich dostawców.

Dostępne dane finansowe zdają się to potwierdzać. O ile przed pandemią COVID-19 Amerykanie dobrze sobie radzili w Chinach, tak w 2022 roku przychody IBM spadły o 22,7%, a w 2023 roku o kolejne 19,6%. W tym samym czasie globalne przychody firmy odnotowywały wzrost.

IBM posiada kilka obiektów badawczo-rozwojowych w Chinach, w tym w Pekinie i Szanghaju. The Wall Street Journal twierdzi jednak, że wszystkie zostaną zamknięte, a ich rolę przejmą ośrodki zagraniczne. Spowoduje to zwolnienie ponad 1000 osób. Część z nich może jednak zdecydować się na pracę np. w filii w Indiach.

Warto zwrócić uwagę, że nie tylko amerykańskie byty mają problemy w Państwie Środka. Również chińskie firmy technologiczne są w sporych tarapatach. W 2023 roku zamykało się ich średnio 30 dziennie, przez cały rok. W czerwcu zaś informowaliśmy Was o upadku dużego producenta, w którego zainwestowano miliardy dolarów. Dobrze idzie głównie podmiotom mocno związanym z chińskim rządem - Huawei, YMTC, SMIC.

Źródło zdjęć: Shutterstock / ShU studio

Źródło tekstu: The Wall Street Journal, oprac. własne