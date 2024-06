Chiny mają problem. Kolejny duży producent zbankrutował

Wygląda na to, że chińskie marzenia o produkcji półprzewodników pękają jak bańka mydlana. Kolejna duża i doinwestowana firma zbankrutowała.

Nie jest żadną tajemnicą, że Chiny z całych sił próbują rozwinąć rodzimy rynek produkcji półprzewodników. Wszystko po to, by uniezależnić się od zachodnich technologii. Zwłaszcza, gdy Stany Zjednoczone oraz kraje partnerskie co i rusz nakładają kolejne sankcje, m.in. na maszyny EUV od ASML.

Mimo miliardów dolarów inwestycji efekty są mierne

Tym samym zarówno spółki państwowe, jak i poszczególne chińskie regiony (Jiangsu, Anhui, Zhejiang, Shandong, Szanghaj) mocno dotują firmy związane z produkcją półprzewodników. Wygląda jednak na to, że same pieniądze na nic się nie zdadzą bez wykwalifikowanych specjalistów oraz odpowiedniego zarządzania.

China Times zwraca uwagę, że już niedługo możemy być światkami kolejnego chińskiego kryzysu. Dowodem na to ma być bankructwo dużego producenta, czyli Shanghai Wusheng Semiconductor. Mowa o założonej w 2021 roku firmie, w którą zainwestowano ponad 2,48 miliarda dolarów. Zajmowała się ona sterownikami dla wyświetlaczy OLED, mikrokontrolerami oraz czujnikami obrazu CMOS, a więc dość prostymi układami.

Jest to pokłosie wcześniejszym problemów finansowych Wu Sheng Electronics Technology Group oraz Nanjing Wusheng Semiconductor Technology. Mimo inwestycji o wartości 3 miliardów dolarów w lipcu 2020 roku i celu w postaci miesięcznej produkcji 40 000 wafli 300 mm miesięcznie, nie poczyniono żadnych postępów. Pierwszy z wymienionych podmiotów ogłosił upadłość w 2023 roku.

Od początku 2023 roku aż 23 chińskie spółki wycofały swoje plany wejścia na giełdę, co podkreśla ostrożne podejście inwestorów do tego sektora. Eksperci przewidują, że wyższe standardy notowań doprowadzą do opuszczenia rynku przez więcej firm z powodu wyzwań finansowych i trudności w zabezpieczeniu inwestycji. Tylko w 2023 roku zamknięte zostało aż 10 900 chińskich firm związanych z półprzewodnikami.

Zobacz: RTV Euro AGD szaleje. Przydatny sprzęt za grosze

Zobacz: Ideał do małych PC. To pierwsza taka karta graficzna na rynku

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: SMIC, Shutterstock / 360b

Źródło tekstu: China Times, Tom's Hardware, oprac. własne