RTV Euro AGD szaleje. Przydatny sprzęt za grosze

Twój smartfon bardzo szybko się wyładowuje? Nie chcesz kupować nowego? Nie ma problemu! Wystarczy dobry powerbank, a tutaj z pomocą przychodzi aktualna promocja w RTV Euro AGD.

Mamy połowę czerwca i za oknem świeci słońce, a więc większość z nas rozmyśla już o wakacyjnym wypoczynku. Ilu Polaków, tyle różnych sposobów na spędzanie urlopu. Część osób wybiera się nad morze, inni w góry, a jeszcze inni nad jezioro czy do lasu. W grę wchodzą podróże zagraniczne, jak i zwiedzanie Polski.

Baseus Bipow 20 000 mAh przeceniono na 79 zł

Jednak bez różnicy gdzie będziecie w te wakacje, warto zadbać o swoją elektronikę. Oczywiście nikt nie chce spędzać urlopu z telefonem w ręku, ale kontakt ze światem, mapy i GPS czy po prostu możliwość robienia zdjęć i filmów to nieocenione udogodnienia XXI wieku. I tutaj z pomocą przychodzą powerbanki.

Na szczęście RTV Euro AGD przygotowało atrakcyjną promocję na model Baseus Bipow 20 000 mAh. Mowa o kompaktowym urządzeniu wyposażonym w dwa złącza USB typu A oraz jedno USB typu C i ekran do kontroli poziomu naładowania. Całość w kompaktowej obudowie o masie ok. 452 gramów.

Mamy tutaj do czynienia z ładowaniem maksymalnie do 15 W przy 3 A. Oczywiście nie zabrakło szeregu zabezpieczeń przed przepięciami, przegrzaniem, przeładowaniem, wyładowaniem i innymi czynnikami. Co więcej urządzenie spełnia wymagania dot. transportu drogą lotniczą w bagażu podręcznym.

Baseus Bipow 20 000 mAh można teraz kupić w cenie 79,99 złotych, zamiast regularnych 99,99 złotych. Nie trzeba stosować żadnych kodów czy aplikacji. W grę wchodzi też darmowa dostawa.



Źródło zdjęć: Baseus, Telepolis / Lech Okoń

Źródło tekstu: oprac. własne