Poznaliśmy specyfikację tanich procesorów Intel Arrow Lake-S

Mamy dobre wieści dla osób planujących złożenie nowego zestawu komputerowego. Nawet tańsze Intel Core Ultra 200 zaoferują sporo rdzeni i wysokie taktowania.

Niebiescy szykują się do premier nowych procesorów dla segmentu konsuemnckiego. Mowa o rodzinie Intel Lunar Lake dla urządzeń mobilnych oraz Intel Arrow Lake-S dla komputerów stacjonarnych. Według aktualnych informacji mają one trafić na rynek kolejno we wrześniu i październiku tego roku.

Najsłabszy model Intel Arrow Lake-S zaoferuje 8 rdzeni

W obu przypadkach zobaczymy nowe architektury oraz litografie. Ma to nie tylko wyeliminować przypadłości trapiące wybrane modele Intel Core 13. i 14 generacji, ale również przełożyć się na spory skok wydajności. Oczywiście z ocenami warto się wstrzymać do pierwszych niezależnych testów.

Najnowsze przecieki zdradzają szczegółową specyfikację tańszych modeli, a dokładniej Intel Core Ultra 3 205, Intel Core Ultra 5 235 oraz Intel Core Ultra 5 245. Będą to zablokowane modele bez możliwości podkręcania. Nadal jednak zobaczymy połączenie architektur Intel Lion Cove oraz Skymont.

Intel Core Ultra 3 205 - 8 rdzeni (4P/4E), 8 wątków; taktowanie 3,9 - 4,8 GHz; ? TDP;

- 8 rdzeni (4P/4E), 8 wątków; taktowanie 3,9 - 4,8 GHz; ? TDP; Intel Core Ultra 5 235 - 14 rdzeni (6P/8E), 14 wątków; taktowanie 3,3 - 5,0 GHz; 65 W TDP;

- 14 rdzeni (6P/8E), 14 wątków; taktowanie 3,3 - 5,0 GHz; 65 W TDP; Intel Core Ultra 5 245 - 14 rdzeni (6P/8E), 14 wątków; taktowanie 3,3 - 5,1 GHz; 65 W TDP;

Warto przypomnieć, że procesory te zobaczymy w sprzedaży dopiero na początku 2025 roku. Wpierw do sklepów trafią wydajniejsze, ale i droższe modele z serii -K i -KF, pozwalające na OC. Co więcej rodzina Intel Arrow Lake-S będzie wymagała wymiany płyt głównych. Gniazdo LGA 1700 zastąpi LGA 1851.

Zobacz: Nowe szczegóły na temat kart AMD Radeon RX 8000

Zobacz: Razer ma nowy kontroler. Cena jest jednak zabójcza

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak

Źródło tekstu: OneRaichu@X, VideoCardz, oprac. własne