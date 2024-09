Nowe karty graficzne jeszcze w tym roku. Są dowody

Mamy dobre wieści dla osób składających nowy zestaw komputerowy. Wygląda na to, że jednak zobaczymy kolejną generację kart graficznych jeszcze w tym roku.

Entuzjaści komputerowi od dłuższego czasu czekają na nowe generacje kart graficznych. Aktualne rodziny, czyli AMD Radeon RX 7000 oraz NVIDIA GeForce RTX 4000, debiutowały na rynku pod koniec 2022 roku. A dwa lata w świecie nowych technologii to szmat czasu. Zwłaszcza przy popularyzacji 4K i raytracingu.

EK Water Blocks się wygadało, ale bez podawania konkretów

Oczywiście zarówno Czerwoni, jak i Zieloni pracują już nad kolejnymi układami. Sporo plotek sugerowało jednak, że AMD Radeon RX 8000 i NVIDIA GeForce RTX 5000 mogą się pojawić dopiero w 2025 roku. Z prezentacją podczas CES 2025 i debiutem w późniejszym terminie. Jeden z producentów twierdzi jednak inaczej.

EK Water Blocks to znany słoweński producent elementów do autorskich układów chłodzenia cieczą, wentylatorów i zestawów All in One. Firma jest od wielu miesięcy w poważnych tarapatach, ma problemy finansowe i pojawiły się plotki o ucieczce części pracowników do konkurencji. Czemu to ważne? Bo w oficjalnej odpowiedzi do redakcji Overclock3D zdradzono bardzo ważną informację.

Słoweńcy zapewniają, że z firmą jest dobrze, a zaległe faktury i wypłaty są spłacane. Co ważniejsze, EKWB szykuje się do premiery nowych bloków wodnych dla "nowych serii kart graficznych, które zadebiutują w tym roku". Niestety nie zdradzono czy mowa o AMD, czy NVIDII.

Druga opcja jest jednak bardziej prawdopodobna. NVIDIA wydała generację GeForce RTX 3000 17 września, a zapowiedź GeForce RTX 4000 nastąpiła 20 września. Jeśli Zieloni faktycznie szykują się do debiutu rodziny NVIDIA Blackwell to powinien on nastąpić w najbliższych tygodniach.

