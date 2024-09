AMD Ryzen 5 7600X3D przetestowany. Czy to najlepszy procesor do gier?

Nasze podejrzenia okazały się słuszne. Nowy procesor AMD może być asem z rękawa, którego potrzebowali Czerwoni. W niskiej cenie dostajemy wysoką wydajność.

W zeszłym tygodniu na rynek trafił AMD Ryzen 5 7600X3D, czyli budżetowa jednostka stworzona z myślą o graczach. Wszystko za sprawą dużej pamięci 3D V-Cache. Jest to 6-rdzeniowy i 12-wąkowy procesor pracujący z taktowaniem 4,7 GHz. Mowa o architekturze AMD Zen 4 i wykorzystaniu gniazda AMD AM5.

Cała rodzina AMD Ryzen 9000 może się schować

Pierwotnie sprzedawany miał być tylko w USA, w sieci sklepów Micro Center. Czerwoni jednak zmienili zdanie i oferuje go również niemieckie Mindfactory. Wraz z szerszą dostępnością w sieci zaczęły pojawiać się pierwsze testy wydajności. I co tu dużo mówić - wygląda to bardzo dobrze.

Redakcja PC Games Hardware sprawdziła nowe CPU w wielu tytułach AAA, takich jak Baldur's Gate 3, F1 24, Forza Motorsport, Ghost of Tsushima, Starfield, Cyberpunk 2077 i inne. AMD Ryzen 5 7600X3D oferują lepszą wydajność w grach niż dowolny model Ryzen 9000. Nawet jeden z flagowców - AMD Ryzen 9 9950X3D - jest średnio o 10% wolniejszy. Jednak Intel Core 13. i 14. generacji nadal wypadają lepiej.

Co ważne AMD Ryzen 5 7600X3D może pochwalić się również wyjątkowo niskim poborem mocy. W grach mowa średnio o 48 W, czemu dorównuje tylko AMD Ryzen 7500F oraz Intel Core i3-12400F. Niemcy nie podają temperatur, ale należy zakładać, że przy takim TDP były one niskie.

Niestety, AMD Ryzen 5 7600X3D zdecydowanie gorzej wypada w programach użytkowych i benchmarkach. Zrównuje się on tutaj zasadniczo z AMD Ryzen 7 5800X wydanym w 2020 roku. Nie powinno to być jednak zaskoczeniem dla nikogo - to od początku miał być procesor do gier.

Oczywiście jedna jaskółka wiosny nie czyni i warto poczekać na większą liczbę testów. Tak czy siak AMD Ryzen 5 7600X3D z ceną 329 euro (około 1409 złotych) zapowiada się na nowego króla opłacalności, przynajmniej wśród graczy. Zagrozić może mu tylko Intel Core i5-14600KF kosztujący obecnie 1149 złotych.

Źródło zdjęć: PC Games Hardware

Źródło tekstu: oprac. własne